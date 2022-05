Non tutti siamo pronti a “estraniare” i propri sentimenti nello stesso modo: c’è chi resiste bene alle critiche ed alle difficoltà, e quindi non palesa in modo particolarmente incidente ciò che infastidisce loro, ma dall’altra parte esiste una nutrita schiera di persone, che anche grazie ai social media, sembra essere particolarmente soggetta a “lamentarsi” di tutto o quasi. Per alcuni si tratta sopratutto di un atteggiamento più che di una reale necessità, insomma è una sorta di “posa”. Lo zodiaco può aiutarci a definire questi profili caratteriali definendoli dal segno. Quali sono i segni più lamentosi dello zodiaco?

I segni più “lamentosi” dello zodiaco, li conosci?

Toro

Fortemente emotivi e portati a manifestare la loro “forza”, forse per questo motivo quando sono in difficoltà sono i primi a lamentarsi di tutto, e di non assumersi le proprie responsabilità. Tuttavia non lo fanno in maniera fine a se stessa ma in modo tendenzialmente costruttivo.

Leone

Non così sensibili alle difficoltà, ma ogni minima cosa è sottolineata da un atteggiamento solitamente insofferente e poco gradevole da “avere vicino” quando le cose vanno male. E’ un segno “Piacone” e tendenzialmente gradevole ma meglio star loro lontano in condizioni critiche.

Vergine

Spiccano in questa lista perchè se da una parte sono pronti a fare i “salti mortali” per evidenziare quanto sono duri e maniacali, dall’altra anche con il linguaggio del corpo sono decisamente sensibili sia alle critiche che agli atteggiamenti diversi da quelli che sono abituati a manifestare. Le loro lamentele non sono quindi “verbali” nella maggior parte dei casi ma sono comunque evidenti.