Non a tutti piacciono le lumache e alcune, tendono pure a dare fastidio o a fare danni. Per le nostre piante infatti, sono molto pericolose e devono essere protette.

La lumaca è un mollusco invertebrato (privo di scheletro), e appartiene alla famiglia dei gasteropodi polmonati terrestri.

Innanzitutto dobbiamo fare la differenza tra le lumache con il guscio e quelle senza. Le prime sono anche note come chiocciole e fa parte del genere Helix mentre le seconde, prive di guscio sono le limacce o lumaconi bavosi del genere Limax.

Le lumache hanno un corpo molliccio ricoperto di muco e quando strisciano rilasciano un scia di bava lucida e schiumosa, che deve lubrificare il terreno creando meno attrito durante lo spostamento del mollusco.

Questo animaletto ha quattro tentacoli, due sono gli occhi e gli altri due invece fungono da olfatto, gusto e tatto ed in caso di pericolo si ritraggono. Dopo aver visto questa differenza andiamo a vedere come eliminarle dal nostro balcone e non farle avvicinare alle nostre piante.

Lumache sul balcone?Attenzione, vanno allontanate, ecco come

Le lumache aumentano con le stagioni molto piovose come l’autunno ma anche la primavera. Questi animali provocano dei danni alle nostre piante o al nostro orto, quindi devono essere per forza allontanate.

Il problema principale è quando abbiamo un piccolo orto sul nostro balcone, che se viene attaccato nelle prime fasi della crescita vegetativa delle piante, potrebbe addirittura morire.

Per allontanare le lumache dal nostro orto e dal balcone, ma non si vogliono usare dei prodotti chimici, esistono dei rimedi naturali utili.

La prima cosa da fare è sicuramente ostacolare il passaggio. Si può usare la cenere di legna mischiato a dei fondi di caffè. Questo miscuglio deve essere posizionato attorno alle piante o lungo il perimetro dell’orto. Il miscuglio essendo pastoso, rende il passaggio molto difficile, così da fare stare al sicuro le piante.

La stessa cosa si può fare anche con i gusci d’uovo tritati, che essendo molto spigolosi, non permettono alla lumaca di strisciare verso la pianta.

Un altro rimedio è lo zolfo in polvere, il quale è un ottimo repellente per molti insetti. Anche con questa polvere si deve creare un confine che le lumache non riusciranno ad oltrepassare.