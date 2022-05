Oroscopo domani Paolo Fox, 15 maggio 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo per domani di Paolo Fox, domenica 15 maggio 2022. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo per domani di Paolo Fox, rivolte a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo domani Paolo Fox, 15 maggio: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Curioso di scoprire come sarà l’amore, il lavoro e la salute secondo le previsioni astrologiche del popolare astrologo di Rai2? Leggi il seguente oroscopo per domani, dedicato ai quattro segni centrali dello zodiaco!

Oroscopo domani: Leone

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani non dovrai sciupare questo momento che si preannuncia molto bello. Con Mercurio, Venere e Giove in aspetto favorevole sarà essenziale cogliere ogni opportunità, non sprecare iniziative che potrebbero rivelarsi importanti e nemmeno perdere di vista un riferimento utile per il futuro. Periodo significativo anche per l’amore. Ti accorgerai di essere amato in maniera speciale. I cuori solitari dovrebbero guardarsi attorno.

Previsioni astrologiche domani Paolo Fox: Vergine

Domani finalmente potrai goderti una domenica tranquilla e di recupero, anche fisico. Approfitta del fatto che Giove non sia più opposto per riportare serenità nella tua vita, perché negli ultimi tempi hai dovuto scontrarti con molte ostilità e situazioni ambigue. Nei prossimi giorni ti sarà possibile fare più ordine e chiarezza intorno a te, vivere le cose più serenamente.

Previsioni domani Paolo Fox: Bilancia

Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani dovrai metterti nell’ottica che con Giove in opposizione i problemi e le tensioni diventano doppi e più lunghi. Ti converrà cercare la strada della diplomazia, raggiungere un accordo, se di recente hai aperto un conflitto. Non provare ad avere ragione a tutti i costi, perché non la spunteresti. Anche in amore occorrerà mantenere un atteggiamento più prudente.

Oroscopo domani: Scorpione

Domani potrai vivere una giornata speciale per quel che riguarda l’amore. Per cui, anche se ti sei separato da poco, dovrai sforzarti di riaprire il tuo cuore agli altri. Passa del tempo con chi ami. Uno Scorpione senza amore è una persona infelice. Nelle prossime ore avrai un sorprendente aumento della percezione della realtà, una sensibilità raddoppiata.