Il cambio di valuta è importante per aziende o singoli investitori che conseguono affari in paesi esteri alla propria valuta, ma viene presa in considerazione anche per i turisti che hanno bisogno di questo cambio per potersi spostare e soggiornare. Oggi affronteremo il tema del cambio euro-sterlina e vedremo come esso non comporta molti vantaggi. Per prima cosa vediamo dove si può effettuare questo cambio.

Ovviamente si può effettuare in entrambi i paesi delle due valute che si vogliono scambiare. In Italia possiamo cambiare le monete alle Poste Italiane oppure in Banca in cui possediamo un conto mentre in Inghilterra invece possiamo recarci in dei negozi di souvenir o direttamente all’aeroporto.

Però dobbiamo dire che in Banca o nelle Poste Italiane, ci sono tante tasse da pagare per ricevere la moneta che richiediamo, infatti non è sempre molto conveniente, perché andiamo a pagare ogni volta una percentuale sulla somma richiesta. Ovviamente anche nel Regno Unito è così, ma ad esempio, nel negozi di souvenir, la tassa di cambio costa di meno e quindi è molto più conveniente.

Ma vediamo oggi quanto vale il cambio euro-sterlina e se ci conviene.

Cambio euro-sterlina è conveniente? Ecco cosa dice l’esperto

Il tasso di cambio euro-sterlina è uno dei più importanti a livello globale. Il valore della valuta è sempre stato influenzato da fattori esterni come l’inflazione.

Oggi il cambio di un euro-sterlina vale 0,85 euro. Ciò vuol dire che se andiamo a cambiate una sterlina e vogliamo un euro, ci daranno solo 0.85 euro. Mentre se andiamo con un euro e vogliamo una sterlina ci daranno esattamente 1.19 sterline. Quindi, il cambio euro-sterlina non conviene per niente, perché con una sterlina non avremo mai un euro intero ma sono poco più della metà. La stessa cosa non possiamo dire della sterlina però, che per un euro ci offriranno 1.19 sterline.