Prima di andare a vedere nello specifico la dieta per aiutare a diminuire il colesterolo nel nostro organismo, vediamo prima che cos’è. Il colesterolo appartiene alla famiglia dei lipidi o grassi, è una delle componenti della membrana delle cellule ed è presente nel sangue e in tutti i tessuti. Viene definito “colesterolo alto” o “ipercolesterolemia” un valore di colesterolo totale presente nel sangue superiore a 240 mg/dl.

Vediamo ora quale dieta seguire per evitare picchi di colesterolo.

Dieta per colesterolo alto: cosa mangiare e cosa evitare

Il pesce è il primo di cui parleremo. Partiamo col consumo che deve essere almeno di 2 o 3 volte alla settimana per chi ha problemi di questo tipo. Va però specificato che sono da preferire cotture alla griglia, al cartoccio o al vapore, mentre la frittura è assolutamente da evitare.

Quanto ai molluschi e crostacei, il consumo non deve essere superiore ad una volta la settimana.

Passiamo a noci, nocciole, mandorle, semi di zucca, semi di lino ecc. sono ottimi compagni alimentari perché contengono omega 6, una classe di grassi polinsaturi conosciuti come ‘grassi buoni’.

Tali acidi grassi hanno un’azione indirizzatasulla produzione di colesterolo endogeno poiché sono coinvolti direttamente nel processo di biosintesi di questa molecola.

Abbiamo anche i cereali integrali utilizzati in pane, pasta, riso integrale, proprio per il loro più numeroso contenuto di fibra, e in particolare, avena e orzo perché ricchi di una forma di fibra solubile, utile per ridurre l’assorbimento del colesterolo nell’intestino.

Oli vegetali polinsaturi o monoinsaturi sono invece il condimento ideale per il loro effetto positivo sull’aumento del colesterolo HDL, quello “buono”, in primis fra questi l’olio extravergine di oliva, ma anche quelli di semi come girasole, maise arachidi.

Infine la carne può fare parte della dieta. Si deve preferire quella bianca, ma deve derivare da un taglio magro e privato del grasso visibile. Il pollame invece deve essere senza pelle, per evitare che possa farci male.

Bisogna eliminare tutti gli zuccheri, smettere di bere alcool e di fumare. Inoltre, per abbassare il colesterolo è consigliato fare tanta attività fisica, anche dopo aver mangiato, così da smaltirlo più velocemente. Fare attività fisica oltre al aiutare il colpo, aiuta anche la mente a rilassarsi.