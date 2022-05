Le critiche fanno parte del naturale vivere a prescindere dal contesto: quelle “sane” sono considerabili quelle costruttive, ossia quelle che hanno il preciso scopo di migliorare una persona, una situazione, un lavoro o qualsiasi altra cosa. Spesso quelle che “fanno rumore” sono quelle invece gratuite, ossia che sono fini a se stesse e hanno in alcuni casi l’unico intento di creare fastidi e dissidi vari. Anche il contesto maschile è letteralmente pieno di personalità che amano traversirsi da critici sempre e comunque. Quali sono gli uomini più critici in assoluto?

Gli uomini più critici dello zodiaco. Ecco i primi 3

Vergine

Quasi sadici, hanno una predilizione alla critica. Non quella gratuita, senza scopo ma in maniera molto specifica, sceglie di essere un critico “costruttivo”. Tuttavia questo non lo esenta dalle responsabilità: le parole che utilizza sono spesso aggressive e hanno il preciso scopo di dar fastidio ed essere pungenti.

Capricorno

Anche il sensibile Capricorno è un criticone sempre e comunque anche perchè non è tra le personalità dotate di grande autostima, ha la tendenza ad avere tutto sotto controllo e come “vuole lui”. Ecco perchè usa le critiche come “sprone” e stimolo, anche se spesso esagera e risulta semplicemente eccessivo e fastidioso.

Bilancia

“Sorprendentemente” per alcuni, è un uomo molto critico, perchè sa assolutamente dove è in grado di “pungere” senza essere eccessivo e volgare nei modi. Questa personalità riesce ad abbattere l’autostima di qualcuno semplicemente con poche parole, magari col sorriso sulle labbra, e forse per questo è uno dei meno gradevoli da avere vicino quando è arrabbiato.