I “gentiluomini” dello zodiaco, sono questi, clicca qui!

Il concetto di gentiluomo sotto molti punti di vista sembra essere parte del passato, oppure fa parte di un immaginario comune che anche nei secoli scorsi non era propriamente appannaggio dei contesti. L’idea di una personalità maschile particolarmente dotata di savoir faire, corredato di gesti gentili e parole accorti è uno degli elementi più “attrattivi” per l’altro genere. In generale, lo zodiaco evidenzia che esistono ancora i gentlemen tra ai numerosi segni che contraddistingono lo zodiaco, basta saper cercare un po’. Quali sono i gentiluomini dello zodiaco?

Cancro

Indifferentemente dall’educazione che ha avuto, l’uomo Cancro è conosciuto per un certo tatto e gentilezza che mette in evidenza in quasi ogni situazione. In particolare l’altro sesso per sua concezione deve essere trattato con i guanti, ma non per una questione “sessista” (anzi solitamente è per la completa parità di genere).

Bilancia

Come fa intendere il segno, l’uomo nato sotto questa costellazione è noto per non sbilanciarsi sopratutto quando “non conosce” qualcuno. Sono soliti dedicarsi in maniera pressochè totale ma mai eccessiva ed invadente verso il proprio partner che viene ricoperto di regali senza per questo “assillare” la controparte.

Toro

L’uomo Toro diventa incredibilmente “mansueto” quando deve avere a che fare con una personalità interessante: da profilo caratteriale impetuoso e a tratti “spaccone”, abbassa anche di molto i ritmi e diventa sorprendentemente un gentiluomo nato. Non vi è una vera e propria motivazione o strategia dietro questo “cambio” strutturale del carattere se non “far stare bene” la controparte.