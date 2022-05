Essere sexy è un qualcosa di cui andare piuttosto fieri, anche se come tutti i tratti “positivi”, può causare problematiche sopratutto nell’ambito delle relazioni sentimentali. Anche se è sicuramente possibile “imparare” da essre interessante dal punto di vista estetico (ma non solo) appare relativamente complicato esserlo senza un’adeguata “base”. Insomma, anche essere sexy non appare così “facile” da individuare in quanto a naturalezza, ma lo zodiaco può aiutarci: ecco quali sono i segni zodiacali assolutamente considerabili tra i più “sexy” dell’intera “ruota” dello zodiaco.

I segni più sexy in assoluto! Ecco cosa dice lo zodiaco

Leone

E’ un segno accentrativo e più che mediamente egocentrico: sa perfettamente quando è il caso di mettere in mostra il proprio charme e quando invece è meglio stare in disparte. E’ la naturalezza delle parole ed anche dei difetti che ha, che non sono mai nascosti a rendere questo segno ambito da amici, conoscenti ma anche da potenziali partner e amanti.

Cancro

Riesce a mettere d’accordo tutti perchè non è mai scortese e rozzo ma riesce anche a rivelarsi incredibilmente sia empatico che passionale. E’ un grande ascoltatore, e il suo fare altruistico lo fa “spiccare” in quanto a personalità magnetica. Un vero seduttore, anche se non è il migliore a gestire le relazioni sentimentali.

Acquario

Intriga perchè è fondamentalmente “uno spirito libero”, quindi va preso per quello che è. A volte fanno parte di questa categoria i cosiddetti belli e dannati, le personalità un po’ “grezze” ma molto attraenti da ogni punto di vista