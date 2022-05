L’Isee è un indicatore della situazione economica delle famiglie italiane e letteralmente è l’acronimo di Indicatore della Situazione economica equivalente. L’Isee serve per valutare e confrontare la situazione economica dei nuclei familiari che vogliono richiedere delle agevolazioni o dei bonus per avere un aiuto economico.

Per fare questa domanda, ci si può rivolgere al CAF o direttamente online a casa e in entrambi i casi la procedura è gratis.

ISEE, come calcolarla in modo facile e veloce? Ecco la guida

Per completare la richiesta online bisogna avere a portata di mano alcuni documenti tra cui: i documenti d’identità di tutto il nucleo familiare, i codici fiscali, i dati reddituali, il patrimonio immobiliare di tutto il nucleo familiare, le titolarità di mutui, il canone di locazione pagato dal contribuente, il patrimonio mobiliare del nucleo familiare. Se ci sono devono essere ‘dichiarati’ anche membri della famiglia con disabilità e non autosufficienza o altri tipi di soggetti rilevanti ai fini del calcolo. Vanno poi dichiarati trattamenti erogati dall’Inps esenti ai fini Irpef, proprietà di auto, moto, navi e imbarcazioni da diporto.

Una volta inviata la domanda sul sito ufficiale dell’INPS, sarà la stessa a mandare tutto all’Agenzia delle Entrate che, farà i dovuti controlli. In pochi giorni, se è tutto apposto, si potrà vedere l’ISEE sul portale privato.

Se non si è capaci di farla da soli, ci si può rivolgere al CAF. Ovviamente bisogna presentare tutti i documenti sopra citati e loro faranno la domanda in automatico. In una decina di giorni, il CAF vi ricontatterà per andare a ritirare il vostro documento.

Con uno di questi metodi si può ottenere l’ISEE 2022, così da richiedere eventuali agevolazioni, bonus o diminuzione delle tasse universitarie ( che vanno anche in base al reddito di ogni famiglia, così da agevolare le persone più bisognose rispetto ad altre).