Con il termine “sadico” solitamente si fanno vari riferimenti, essendo compatibile come termine a numerosi contesti: spesso si sente parlare di sadismo di coppia, ma in generale con questa nomenclatura si fa riferimento in maniera generica ad una sorta di piacere quando si procura una sorta di dolore o dispiacere, alle persone che si hanno intorno o addirittura a noi stessi (anche se inn questi casi si parla di masochismo). Il contesto femminile è “molto ricco” da questo punto di vista, ed i profili che amano far soffrire il prossimo, in maniera non per forza “fisica” sono molti, anche se pochi di questi lo ammetterebbero. Ecco le donne più “sadiche” dello zodiaco.

Le donne più “sadiche” dello zodiaco sono queste. Attenzione!

Vergine

Può sembrare strano riscontrare una donna come la Vergine in lista. Nonostante sia austera, è anche un’umanista convinta eppure c’è qualcosa nella sua indole che la porta a “punzecchiare” fino all’eccesso quando si tratta di gestire altre persone. A volte sviluppa dispiacere solo per il puro gusto di farlo.

Capricorno

E’ una donna fortemente calcolatrice ed anche un po’ manipolatrice, perciò è la perfetta “boss”. Non ama dare ordini senza motivo anche se le piace sentirsi potente ed influente. A tratti però “sfora” con le responsabilità e vuole troppo dalle persone, non rendendosi conto che tutti abbiamo i nostri limiti. Quando è sotto pressione, mette tutti sotto torchio e sembra quasi provare un sottile piacere nel farlo.

Toro

La donna Toro non è una cliente facile e non nasconde un temperamento “fumantino” e a tratti difficile da gestire. Nonostante sia una persona genuina in quasi tutti i casi, a volte utilizza le persone a mo di “antistress”.