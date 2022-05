Nel sistema cardiovascolare il sangue scorre e la sua funzione principale è quella di trasportare ossigeno alle cellule che costituiscono l’organismo. Tale sistema è composto da una serie di vasi sanguigni, le arterie e le vene, che come dei tubi racchiudono e trasportano il sangue. Parliamo ora dei migliori cibi, che ci aiutano e non poco ad avere una giusta circolazione.

Nessuno lo sa, ma questi cibi fanno miracoli per la circolazione: la lista

Partiamo con il pesce, il salmone e l’aringa possono portare benefici al cuore poiché contengono grassi buoni, gli omega 3, una sostanza nutritiva che è molto valido ad arricchire la circolazione del sangue.

Ci spostiamo ora su un alimento molto amato, il cioccolato fondente, poiché è pieno di flavonoidi presenti in natura, è incredibilmente efficace per la circolazione. Poi abbiamogli agrumi, che sono considerati fluidificanti naturali del sangue.

Ma consolidano anche le pareti dei capillari, uno dei tanti modi in cui il sangue circola attraverso il corpo. Un altro grande beneficio di questi alimenti è che possono aiutare a prevenire l’ammasso di placca, che è una delle principali cause di coaguli di sangue e cattiva circolazione.

Continuiamo con le more, che sono note per la capacità di favorire la formazione di nuove cellule del sangue e depurarlo. Sono piene di sostanze nutritive, compresi i composti fenolici con una capacità antiossidante molto più elevata rispetto a vitamina C ed E.

Abbiamo anche il sedano che è una specie erbacea biennale appartenente alla famiglia delle apiacee. È ricco di potassio, il quale agisce nel calare la pressione sanguigna.

Infine grazie ai flavonoidi anche cipolla e aglio sono potenti antiossidanti e secondo diverse indagini contribuiscono a migliorare la resistenza allo sforzo. Oltre a sostenere il buon funzionamento di fegato, sistema immunitario e capillare, fanno bene a cuore e circolazione.

La cipolla è un antibiotico naturale e migliora la circolazione: se aggiunta all’insalata, contribuirà a standardizzare il colesterolo e il livello di zuccheri nel sangue.

Vi abbiamo quindi elencato i migliori cibi che aiuteranno nella continua lotta per avere una giusta circolazione, basta un po’ di sacrificio nell’avere una giusta e consolidata routine alimentare giornaliera.