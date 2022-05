Oroscopo Branko settimana dal 16 al 22 maggio 2022: previsioni per tutti i segni

Leggi l’oroscopo di Branko per la settimana dal 16 al 22 maggio 2022, rivolto a tutti i segni dello zodiaco. Quali novità entusiasmanti o terribili colpi di scena avranno in serbo gli astri nelle prossime giornate? Se vuoi scoprirlo in anticipo, non perderti le seguenti previsioni astrologiche tratte dall’oroscopo di Branko per la settimana, pubblicate nel libro Calendario Astrologico.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Branko la settimana comincerà in maniera intrigante. Lunedì le due signore dello zodiaco, Venere e Luna, ti riempiranno di eros. Martedì le stelle potrebbero riservarti una bella sorpresa, un viaggio oltre i confini nazionali. Sabato il Sole raggiungerà il segno dei Gemelli, un ottimo punto del cielo!

Toro

Lunedì sarai impegnato a rivedere e discutere di un conto condiviso. Martedì dovrai operare spartizioni, parlare di soldi, di proprietà. Venerdì si preannuncia una giornata particolarmente proficua, soprattutto durante le ore del mattino.

Gemelli

Lunedì sarà una giornata che faciliterà le collaborazioni professionali. Martedì, invece, un ex potrebbe presentarsi di punto in bianco per discutere una questione importante. Meglio mantenere la calma. Sabato, con l’ingresso del Sole nel segno, comincerà la stagione del tuo compleanno.

Cancro

Lunedì le stelle ti susciteranno alcune idee creative interessanti su cui lavorare. Giovedì dovrai usare estrema cautela nel lavoro, altrimenti correrai il rischio di litigare con il capo o con un tuo superiore. Domenica potresti essere colto da una strana nostalgia canaglia.

Leone

Come indica l’oroscopo di Branko la settimana partirà decisamente bene. Lunedì le stelle favoriranno soprattutto l’amore, i progetti di coppia, i nuovi incontri. Mercoledì anche i Leone single da molto tempo potrebbero imbattersi nell’amore. Sabato il Sole tornerà attivo e ti darà una carica di energia in più.

Vergine

Lunedì la tua settimana partirà con il piede sbagliato. Nel corso della giornata potresti scontrarti con figli piuttosto polemici. Martedì la Luna in dissonanza provocherà qualche imprevisto irritante, forse un guasto un casa. Venerdì potresti ricevere l’offerta di ricoprire un nuovo, importante incarico di lavoro.

Bilancia

Lunedi le stelle ti riserveranno qualche bella sorpresa dal punto di vista professionale ed economico. Possibili guadagni inaspettati. Anche martedì sarà una giornata ricca di soddisfazioni. Potresti chiudere un affare vantaggioso, un contratto importante. Sabato, inoltre, guadagnerai un alleato in più nel cielo: il Sole.

Scorpione

Lunedì i pianeti favoriranno le faccende bancarie, gli investimenti: approfittane, se vuoi investire una somma di denaro. Martedì, invece, saranno avvantaggiati gli Scorpione impegnati a comprare o vendere casa. Domenica la settimana potrà concludersi con una intrigante serata amoroso. Organizza qualcosa di speciale con il partner.

Sagittario

Secondo le anticipazioni astrologiche di Branko la settimana comincerà con qualche piccolo intoppo. Lunedì, infatti, potresti avere un piccolo malinteso con una donna. Martedì, invece, sarà una giornata in cui guadagnerai molti consensi e apprezzamenti grazie soprattutto alla tua simpatia. Giovedì le stelle favoriranno gli affari e gli scambi commerciali.

Capricorno

Lunedì ci sarà una Luna intrigante che favorirà l’amore. Approfittane, per organizzare una serata speciale per due. Martedì anche i Capricorno soli da tempo si scopriranno a provare un’attrazione segreta per qualcuno. Venerdì si preannuncia una giornata importante per gli affari e le attività commerciali.

Acquario

Lunedì potrai approfittare di una bellissima Luna in aspetto favorevole per staccare la spina dai problemi e dai doveri e concederti una giornata più serena e piacevole. Martedì scoprirai di non essere solo, ma di essere circondato da persone che ti amano. Venerdì sarà importante non dare retta al malumore e al bisogno di chiuderti in te stesso.

Pesci

Lunedì potrebbe spuntare l’opportunità inaspettata di un imminente viaggio di piacere. Coglila al volo! Martedì, purtroppo, la Luna in aspetto contrario potrebbe suscitarti una profonda agitazione interiore che si tramuterà in insonnia. Venerdì qualcuno s’imbatterà in un nuovo, interessante incontri.