Oroscopo domani Paolo Fox, 16 maggio 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo per domani di Paolo Fox, lunedì 16 maggio 2022. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo per domani di Paolo Fox, rivolte a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo domani Paolo Fox, 16 maggio: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Curioso di scoprire come sarà l’amore, il lavoro e la salute secondo le previsioni astrologiche del popolare astrologo di Rai2? Leggi il seguente oroscopo per domani, dedicato ai quattro segni centrali dello zodiaco!

Oroscopo domani: Leone

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani avrai un cielo molto importante a confermare il periodo di rinascita che stai vivendo. Nelle prossime ore, infatti, la Luna, Giove, Mercurio e Venere saranno in aspetto favorevole. Sii pronto a cogliere ogni opportunità che le stelle ti offriranno, guardati attorno, sia nel lavoro, sia in amore, perché potresti avere una sorpresa molto presto.

Previsioni astrologiche domani Paolo Fox: Vergine

Domani la Luna sarà in dissonanza: nel corso della giornata potrebbe tornare a galla un po’ di affaticamento o un certo nervosismo. In generale, però, le cose andranno decisamente meglio rispetto alla settimana precedente. Ora che Giove non è più opposto potrai riportare più serenità nella tua vita. Le prossime giornate ti aiuteranno a fare mente locale, a schiarirti le idee.

Previsioni domani Paolo Fox: Bilancia

Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani servirà ancora molta cautela. Con Giove e Venere in opposizione non si scherza! D’ora in poi dovrai metterti nell’ottica di comportarti in maniera più diplomatica, ligia alle regole. Se sei coinvolto in un contenzioso, sarebbe meglio raggiungere un accordo. Rispetta le regole, ogni scadenza fiscale, se non vorrai ritrovarti una sanzione. Anche in amore occorrerà avere particolare prudenza.

Oroscopo domani: Scorpione

Domani si preannunci un inizio settimana molto interessante. Marte in aspetto favorevole ti sta fornendo forza e passionalità in abbondanza. Stai attraversando un bel momento, sia per l’amore, sia per la tua professione. Certo, con Saturno ancora in dissonanza non si può pretendere un cambiamento radicale, ma le soddisfazioni in ogni caso non mancheranno!