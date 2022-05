Oroscopo Paolo Fox domani, 16 maggio 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo di Paolo Fox di domani lunedì 16 maggio 2022. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolte a Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox domani, 16 maggio: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Curioso di scoprire come sarà l’amore, il lavoro e la salute secondo le previsioni astrologiche del popolare astrologo di Rai2? Leggi il seguente oroscopo per domani, dedicato ai quattro segni finali dello zodiaco!

Oroscopo domani: Sagittario

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani e dopodomani avrai due giornate importanti, con la Luna nel segno, Giove, Mercurio e Venere in aspetto favorevole. Approfittane, per cominciare ad avviare un nuovo progetto, se ancora non lo hai fatto. I prossimi mesi potrebbero regalarti soddisfazioni enormi, grandi sorprese, nel lavoro e in amore.

Previsioni astrologiche Paolo Fox domani: Capricorno

Domani potresti trascinarti ancora una certa tensione nervosa, dovuta a preoccupazioni pratiche. Da settimane sei in pensiero per il tuo lavoro, forse sono venuti a mancare dei riferimenti importanti. Cerca di usare estrema cautela in amore, se non vorrai discutere con il partner. L’ideale sarebbe avere al tuo fianco una persona capace di capire ciò che stai vivendo.

Previsioni Paolo Fox domani: Acquario

Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani finalmente recuperare più energia e vitalità e potrai buttarti alle spalle le tensioni vissute nelle giornate passate. Nelle prossime ore potrai sfruttare questa forza ritrovata per lavorare su qualcosa di nuovo, portare avanti un’idea, un progetto interessante. Le stelle saranno dalla tua parte, ma tu dovrai lavorare su qualcosa di realistico, fattibile. Non sprecare energia inutilmente inseguendo false chimere.

Oroscopo domani: Pesci

Domani dovrai contrastare gli effetti negativi di una Luna contraria. Occorrerà particolare cautela, per non ripiombare nel malumore, nel pessimismo provocato dai ricordi, da pensieri cupi. Sforzati di mettere una pietra sopra il tuo passato e guarda avanti con più fiducia.