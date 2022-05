Oroscopo Paolo Fox settimana dal 16 al 22 maggio 2022: previsioni per tutti i segni

Leggi l’oroscopo di Paolo Fox per la settimana dal 16 al 22 maggio 2022, rivolto a tutti i segni dello zodiaco. Quali sorprese o grattacapi ti riserveranno i pianeti nelle prossime giornate? Se vuoi scoprirlo in anticipo, non perderti le seguenti anticipazioni astrologiche tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per la settimana, segno per segno.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox la settimana partirà con il piede giusto. Lunedì e martedì, infatti, potrai contare su Luna, Giove, Venere e Mercurio in ottimo aspetto, per portare avanti le tue idee e i progetti con successo. Aspettati qualcosa di bello. I giorni più nervosi, in cui servirà un po’ di prudenza in più, saranno tra mercoledì e giovedì. Weekend intrigante per l’amore e i nuovi incontri.

Toro

La settimana si preannuncia molto interessante, anche se il meglio arriverà a giugno, con l’ingresso della tua Venere nel segno. Dovresti preparare il terreno fin d’ora e dare più spazio all’amore. Le storie che nasceranno in questo momento potrebbero avere un futuro interessante. Mercoledì e giovedì saranno due giorni da sfruttare al massimo. Durante il fine settimana potrebbe affiorare un po’ di nervosismo o di stanchezza.

Gemelli

Si preannuncia una settimana interessante che inizierò, però, con una Luna piuttosto insidiosa. Lunedì e martedì potresti fare i conti con un certo nervosismo o con un po’ di stanchezza fisica: cerca di non strapazzarti troppo! Meglio rimandare gli appuntamenti ai giorni successivi. Il weekend si prospetta particolarmente stuzzicante per l’amore.

Cancro

La prossima settimana sarà contraddistinta ancora da una profonda agitazione interiore. Da settimane sembri in lotta con te stesso e con gli altri. Sul fronte lavorativo stai vivendo delle piccole difficoltà o una mancanza di stimoli. In amore non tutti in contrasti sono stati risolti. Occhio alle giornate di mercoledì e giovedì, perché rischierai di discutere animatamente con qualcuno!

Leone

Come indica l’oroscopo di Paolo Fox la settimana partirà alla grande, Lunedì e martedì potrai contare su alleati astrali di tutto rispetto, come Luna, Giove, Venere e Mercurio. Ottimo momento per il lavoro, ma anche per l’amore. Sorprese interessanti in arrivo. Sabato e domenica la Luna sarà in opposizione: se non farai attenzione, potresti essere colto da un po’ di nervosismo, insofferenza o sentire la stanchezza maturata nelle ultime settimane.

Vergine

La settimana inizierà con una Luna storta, tra lunedì e martedì. Nelle prossime 48 ore potresti accusare un leggero calo fisico oppure torneranno a galla tensioni passate. Meglio fare un po’ di attenzione. Per fortuna da mercoledì le cose cominceranno a migliorare. Piano piano ritroverai più lucidità mentale e potrai fare ordine dentro e fuori di te. Mercoledì e giovedì giornate molto interessanti.

Bilancia

La settimana sarà piuttosto agitata. Purtroppo adesso che Giove e Venere sono in opposizione devi fare particolare attenzione, specialmente se sei coinvolto in una causa legale, in un contenzioso, con le scadenze burocratiche, fiscali. Meglio non commettere sbagli dettati da troppa leggerezza. Mercoledì e giovedì le giornate più nervose: fai attenzione!

Scorpione

La tua settimana sarà alquanto interessante. Stai recuperando alla grande! Marte, tuo pianeta guida, si troverà ancora in aspetto favorevole e non lesinerà forza fisica e passionalità. Anche sul fronte lavorativo le cose stanno procedendo bene, anche se potresti sentire, di tanto in tanto, la mancanza di nuovi stimoli. Con Saturno ancora contrario, però, meglio non azzardare mosse rischiose! Sabato e domenica saranno due giornate che richiederanno più riposo.

Sagittario

Secondo le previsioni astrologiche di Paolo Fox la settimana inizierà con una magnifica Luna nel segno. Tra lunedì e martedì sarai pieno di entusiasmo e voglia di fare. Approfittane, per portare avanti i tuoi progetti in vista del futuro. Il weekend sarà particolarmente interessante per l’amore, i nuovi incontri. I Sagittario single dovrebbe sfruttare le giornate di sabato e domenica per uscire e incontrare nuova gente.

Capricorno

Ti aspettano nuove giornata caratterizzate da una profonda tensione nervosa. Se qualcosa è cambiato nel lavoro, se non stai avendo le risposte che vorresti o hai perso un riferimento, potresti sentirti ancora molto preoccupato. Cerca di non riversare questa agitazione nel rapporto di coppia, altrimenti rischieresti di discutere con il partner. Mercoledì e giovedì, per fortuna, il passaggio della Luna nel segno ti regalerà un po’ di energia in più.

Acquario

La tua settimana si prospetta molto promettente. Già a partire da lunedì e martedì sarai sostenuto da stelle molto forti e potrai cominciare a lavorare su nuovi progetti. In amore cresce la voglia di rimettersi in gioco, di incontrare nuove persone. Ottimo il weekend: il cielo potrebbe riservarti qualcosa di bello….

Pesci

La settimana partirà con il pie de sbagliato. Lunedì e martedì la Luna in aspetto contrario potrebbe provocarti un leggero malumore. Se non farai attenzione, rischierai di tornare con la mente al passato, a tristi trascorsi che sarebbe meglio lasciarsi alle spalle. Per fortuna, già da mercoledì le cose andranno meglio e tu ritroverai una buona vitalità. Interessante la giornata di giovedì.