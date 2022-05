Le sterline sono ancora oggi le monete ufficiali del Regno Unito. Quelle d’oro si dividono in sterlina d’oro numismatica, che è la sterlina più rara e quindi da collezione, non se ne trovano molte in giro. Poi abbiamo la sterlina d’oro da investimento, cioè quella coniata dopo il 1800 e deve avere una certa quantità di oro.

Un’altra suddivisione di queste monete va fatta in antiche e nuove. Quelle antiche sono quelle coniate fino al 1957 mentre quello nuove sono coniate ancora oggi.

In periodo vittoriano la moneta d’oro più utilizzata era la mezza sovrana, ma dato il frequente scambio ed l’utilizzo della moneta d’oro, queste tendevano a rovinarsi spesso e perdevano il loro valore legale.

Quindi spesso venivano ritirate dalle banche. La riconiatura delle sterline oro proseguì fino al 1891 quando la Bank of England decise di sostituire le monete sotto peso con delle sterline oro nuove.

Questa moneta d’oro fu coniata fino alla prima guerra mondiale, quando il Regno Unito uscì ufficialmente dal Gold Standard e da allora le monete d’oro vennero coniate solamente nella sede a Bombay, Ottawa, Pretoria e nelle sedi Australiane (Melbourne, Sydney, Perth) fino al 1932.

La produzione delle sterline oro riprese solamente nel secondo dopoguerra (1957) per contrastare la produzione di sterline oro contraffatte provenienti da Italia e Siria.

Quanto vale la sterlina con Elisabetta II? Ecco la risposta pazzesca

La sterlina d’oro del 1962 ritrae il profilo della Regina Elisabetta II con i capelli raccolti. Oltre alla regina compare anche la scritta REGINA F D ELIZABETH II DEI GRATIA. Dall’altro lato invece, è raffigurato San Giorgio che Uccide il Drago con la data 1962.

Nella sterlina nuova, la regina viene sempre raffigurata con i capelli raccolti e senza corona e questo tipo di raffigurazione la sterlina è stata denominata Sterlina d’Oro Elisabetta II Fiocco.

Sono state prodotte di questa Sterlina d’Oro 1962, 3 milioni di monete. Questa moneta vale più di 400 euro.