Quando si parla di glicemia alta, probabilmente si sta parlando di diabete.

Il diabete mellito è una vera e propria emergenza sanitaria dato che si sta sviluppando molto tra la popolazione. Ci sono circa 415 milioni di soggetti affetti da diabete mellito che ogni anno, aumenta sempre di più.

Il diabete mellito si sta sviluppando soprattutto nei paesi sviluppati, ma è diffuso anche in quelli più emergenti e in via di sviluppo. Ovviamente in Europa, in America o in Australia cresce di meno rispetto che in Africa, Asia e Sud America. Come abbiamo già detto, ci sono oltre 400 milioni di casi.

Allarme gliemia alta, ecco cosa sta succedendo in Italia

In Italia cresce soprattutto il diabete di tipo 2, che rappresenta circa il 90% dei casi. In Italia, sono tanti ad occuparsi di questa malattia, così da fornire le giuste cure a chiunque.

La concentrazione nel sangue di glucosio è conosciuta come glicemia. L’organismo prende il glucosio da alcuni alimenti o da lipidi e proteine e il livello viene regolato da fattori come l’insulina. I valori normali di una persona che mangia sano sono tra i 60 e i 130 mg/dl nell’arco di una giornata. A digiuno, variano dai 70 e ai 110 mg/dl. Mentre, se superano i 126 mg/dl, si parla di glicemia alta e quindi di diabete.

Oltre alla causa principale dell’iperglicemia, cioè il diabete, l’aumento di questa sostanza nel nostro corpo, può essere causato anche dall’assunzione di troppi carboidrati, periodi prolungati di disidratazione, poca attività fisica, stress psicofisico. A volte è dovuto anche ad un’operazione chirurgica, un’infezione o una malattia grave.

Come abbassare la glicemia alta

Per cercare di abbassare i livelli di zucchero nel sangue, vanno evitati i cibi ricchi di grassi, come insaccati, panna o formaggi. Vanno evitati anche i frutti molto dolci come l’uva, la banana, la frutta secca, i canditi e la frutta sciroppata.

Si devono evitare anche i cibi spazzatura e i carboidrati raffinati come pane, pizza, riso bianco e patate. Anche le carni rosse, devono essere mangiate con moderazione, senza esagerare.

Anche le bevande fanno male, bisogna quindi cercare di evitare le bevande estremamente dolci, quelle gassate, quelle alcoliche ma anche i succhi di frutta confezionati che sono ricchi di conservanti.