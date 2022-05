Diabete e più di 40 anni? ecco 5 regole d’oro per la tua salute

Se hai più di 40 anni e hai il diabete dovrai curare in modo particolare la tua salute e il tuo benessere quotidiano. Non bisogna mai sottovalutare i problemi di salute perché potrebbero col tempo peggiorare. Invece di intervenire quando oramai non c’è più tempo o è troppo tardi cerchiamo di mantenere il nostro stato di salute sotto costante controllo.

Non è difficile, basta limitare il consumo di cibi particolarmente ricchi di grassi, fare dell’attività sportiva (meglio se all’aria aperta), bere molta acqua così da liberare il corpo dalle tossine, migliorare la qualità della vita e abbassare i livelli di ansia e stress. Queste sono le 5 regole d’oro che ti garantiranno un contesto di vita sana ed equilibrata.

1 Il cibo a 40 anni e più

Sono finiti i bei tempi in cui si mangiava pesante senza che ciò causasse alcun danno all’organismo. Una volta superata la soglia dei 40 anni gli strapazzi alimentari ritornano dritti al mittente sotto forma di patologie. Per cui è bene cercare di moderare il consumo di cibi ricchi di grassi perché finiscono direttamente per influenzare il livello di glucosio nel sangue.

2 L’attività sportiva

Il nostro tono muscolare si sta lentamente allentando perché con il trascorrere degli anni perde tonicità. Ma se si persiste a fare dell’attività fisica il problema si presenta il più tardi possibile. Meglio fare dello sport all’aria aperta così da immagazzinare anche la vitamina D ma dobbiamo stare attenti a non strafare. Gli sforzi eccessivi si pagano con maggiore intensità e il tempo di recupero è allungato.

3 Bere molta acqua

La dose giornaliera di acqua consigliata è di 1,5 litri. Non bisognerebbe mai scendere sotto questa soglia pena tutta una serie di fastidiosi problemi che si legano ai vari organi. Possiamo integrare i liquidi anche con bevande come le tisane e i succhi di frutta freschi. Dobbiamo sempre fare attenzione, però, al conseguente apporto di zuccheri soprattutto se consumiamo troppa frutta.

4 Migliorare la qualità della vita

Il lavoro è importante perché ci rende indipendenti e realizza le nostre ambizioni professionali ma non dobbiamo scordarci degli amici e della famiglia. Sono anch’essi importanti per avere una vita piena e soddisfacente. Così come è importante continuare a coltivare le nostre passioni che possono anche coincidere con il nostro lavoro, se siamo fortunati.

5 Abbassare i livelli di stress

I livelli di stress devono sempre essere tenuti sotto controllo perché si riversano in maniera pericolosa in tutto il nostro organismo e anche sul nostro stile di vita. Per questo motivo è importante controllare la salute attraverso il cibo, lo sport e il tempo libero ma anche con un riposo giornaliero adeguato. È solo grazie al riposo notturno infatti, che il metabolismo ripristina in maniera ottimale tutte le sue funzionalità, pronte per dimostrarsi utili durante il giorno per compiere le nostre abituali incombenze.

Seguendo questi semplici e pratici consigli terremo a bada non solo il diabete ma anche la nostra felicità. Avere 40 anni oggi è come averne 30 se controlliamo la nostra salute e curiamo il nostro benessere e a dimostrarlo per prima sarà proprio la nostra pelle.