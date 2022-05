Saper ascoltare è sintomo di intelligenza, empatia e sensibilità nonchè denota una tendenza “rispettosa” verso gli altri. Un buon ascoltatore è quindi ambito, rispettato e far aumentare l’autostima nei confronti di chi sta pronunciando parola. Non tutti nascono e “vivono” con questo tratto, che è tra i più ambiti ed apprezzati anche perchè intercorre una bella differenza tra “sentire” ed “ascoltare”, ossia far propri i concetti. Lo zodiaco può aiutarci ad individuare coloro che, in media, sono i migliori ascoltatori in assoluto. Quali sono?

I migliori ascoltatori dello zodiaco: quali segni sono?

Sagittario

Apparentemente per nulla “serafico”, in quanto discretamente “selvaggio” e a volte un po’ rude, si riscopre un grande ascoltatore perchè ha una mente fertile e ama essere messo in discussione. Non ama particolarmente partecipare attivamente alle conversazioni ma sa assolutamente come apprendere i concetti, anche se sono molto diversi dai propri.

Leone

Leone riesce a soddisfare dal punto di vista verbale quasi ogni interlocutore. Anhe se ha la tendenza a distrarsi con una facilità realmente elevata, non manca mai di interpellare l’interlocutore con interventi dettati dalla curiosità, indipendentemente dal contesto di appartenenza. Difficilmente Leone sceglie di ignorare qualcuno in maniera decisa ed evidente.

Scorpione

E’ un ascoltatore più che discreto, anzi ama proprio mettere a confronto le proprie idee con quelle altrui, anche se spesso Scorpione adopera questa “strategia” per fortificare le proprie convinzioni. Tuttavia, il concetto resta valido: è difficile che uno dei nati sotto questo segno manchi qualche ragionamento, probabilmente perchè già lo ha “fatto suo”.