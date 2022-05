Ogni atteggiamento ha un proprio estremo, che può portare anche un pregio o comunque una caratteristica a diventare un difetto. In alcuni casi l’eccessiva fiducia e stima dei propri mezzi scaturisce in rudezza nei modi e nelle parole. In alcuni casi i “rudi” lo sono in maniera intenzionale e non sono soliti cercare scorciatoie per arrivare al dunque, anzi spesso sono assolutamente diretti ma in alcuni casi fin troppo “poco eleganti”. Quali sono i “rudi” dello zodiaco? Scopriamolo con alcuni segni così impetuosi da essere percepiti come “eccessivi”.

I segni più “rudi” dello zodiaco: li conosci?

Ariete

Quando Ariete vuole qualcosa, se lo prende, o comunque non è solito seguire la via della diplomazia come prima opzione. Quando ci prova, solitamente fallisce perchè non è nelle sue corde voler “indolare la pillola”. Preferisce un atteggiament, “via il dente, via il dolore” e alcune persone hanno prevedibilmente difficoltà ad accettare questo atteggiamento.

Gemelli

E’ un “rudo” non intenzionale in quanto così trasparente e complesso che inevitabilmente può ferire qualcuno sia con le parole che con gli atteggiamaenti che da sempre contraddistinguono i nati sotto questo turbolento segno. Gemelli ne è consapevole ma fondamentalmente in maniera simbolica è come un elefante in una cristalleria.

Acquario

Molto spontaneo, forse troppo: Acquario tuttavia sembra “fregarsi” degli effetti collaterali dettati dalla propria “poca cura ed eleganza” nei modi ma sopratutto nelle parole. Spesso fa arrabbiare l’interlocutore perchè sembra quasi sorprendersi quando poi deve fare i “conti” con i risultati di questa scarsa cura del proprio modo di fare.