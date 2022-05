Il termine turbolenza è utilizzato anche per definire le avverse condizioni atmosferiche, ma è in primis sfruttato per definire quelle personalità che per propensione naturale sono solite non riuscire a mantenere a lungo un atteggiamento calmo e tranquillo, al contrario sviluppando disordini di vario tipo. Non è considerabile un tratto esclusivamente negativo, in quanto se opportunamente “tenuto sotto controllo” può scaturire anche buoni sentimenti, ma in molti casi ha un’accezione non positiva in quanto tende a “scombussolare” ogni contesto che tocca. Secondo lo zodiaco questi sono i segni più turbolenti.

I segni più turbolenti, quali sono? Ecco la risposta

Scorpione

Non è un “fumantino”, almeno non sempre. A tratti è decisamente tranquillo e rilassato, a volte austero ma riesce ad adattarsi in buona parte dei contesti. Quando però si sente preso in giro o peggio ancora, sfidato in maniera non chiara, oppure trattato con sufficienza ha un atteggiamento che sembra fatto apposta per sviluppare nervosismo e fastidio.

Cancro

Estremamente sensibli e dotati di forte impatto emotivo, i Cancro spesso non riescono a contenere la propria sfera emotiva all’interno della propria mente. Per questo motivo palesano continuamente difficoltà quando si trovano ad affrontare contesti che anche se non gli appartengono.

Acquario

Sono sempre un “fiume in piena” dal punto di vista delle reazioni umane, e non riescono o non sono intenzionati a porvi rimedio: non esistono “filtri” di sorta per questa personalità così particolare e divisiva. Ogni reazione emotiva è pura e mai limitata dalla forte intelligenza di cui pure è dotato.