L’ortensia è un fiore molto bello che appartiene alla famiglia delle Hydrangeaceae. È originaria dell’Asia, ma ormai è diffusa in tutto il mondo.

Non è difficile da coltivare, predilige una posizione a mezz’ombra e la terra grassa, inoltre, resiste molto bene anche all’inverno.

L’ortensia può crescere fino fino a 2 metri di altezza e fino a 1,5 metri di lunghezza e ha una crescita molto veloce. Hanno bisogno di irrigazioni regolari, soprattutto quando il terreno è secco ma non bisogna utilizzare acqua calcarea che potrebbe portare a problemi con la pianta. Ha bisogno anche di concimi, preferibilmente ricchi di potassio.

Questa pianta è conosciuta anche per i suoi fiori molto particolari, sono riuniti infatti in delle

infiorescenze sferiche, dette corimbi o pannocchie, che portano fiori per lo più sterili.

Di solito, viene usato il terreno di brughiera per la coltivazione. Al terriccio deve essere aggiunto anche del terriccio di foglie e sabbia, neutro o acido.

Come ben sappiamo, questo tipo di pianta si può trovare in tante varietà e colori diversi. I principali colori sono rosa, azzurro, blu, viola è bianco, che cambiano in base al pH del terreno in cui viene coltivata.

Ortensie blu: il segreto per ottenerle naturalmente

Per ottenere delle ortensie di colore blu, dobbiamo procurarci o rendere un terreno più acido, infatti c’è bisogno di un livello di pH inferiore a 6,5.

Se si parte da delle ortensie rosa, per arrivare a quelle blu, bisogna aggiungere alle radici della pianta ferro, alluminio e del concime ricco di potassio e un basso contenuto di azoto e fosforo. Le ortensie però non saranno di un blu acceso ma tenderanno più all’azzurro. Se però, si vuole ottenere un colore più scuro

bisogna aggiungere nel terreno, vicino alle radici della pianta, un filo di acciaio. Infatti l’acciaio, corrodendosi, si fonderà nel terreno, raggiungendo la pianta.

Per conservare il colore blu inoltre, bisogna ricordarsi di acidificate il terreno. Si possono utilizzare dei fondi di caffè o dei prodotti specifici come ad esempio delle pillole di solfato di alluminio.

Ovviamente, le ortensie possono essere anche di altri colori, infatti se il terreno è più basico, i fiori saranno più chiari, bianchi o rosa.