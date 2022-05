Essendo un dispositivo elettronico, può capitare che ci siano dei problemi con il POS, ad esempio come un mancato collegamento, che deve ovviamente, essere risolto al più presto, sennò potrebbe creare dei disagi ai clienti che non possono pagare con la carta di credito.

Il POS infatti è molto utilizzato ultimamente, soprattutto per il Cashback di Stato, che rende il pagamento elettronico la prima scelta di molte persone. Come abbiamo già detto però, ci potrebbero essere dei malfunzionamenti. Vediamo quali.

POS, mancato collegamento: ecco cosa fare se non funziona

Tra le cause più frequenti di un mancato collegamento troviamo problemi connessi al terminale, cioè sono problemi legati al malfunzionamento dell’hardware, ad esempio la mancata accensione o emissione dello scontrino.

Ci possono essere anche dei problemi con il software che deve essere per forza risolto da un tecnico specializzato.

Può capitare che ci sia anche un problema con la connessione. Ci potrebbe essere il mancato servizio del dispositivo ma anche delle varie banche.

Il problema più comune ed certamente la connessione internet, soprattutto per quei nuovi POS che funzionano con il Wi-Fi. In questo caso si deve spegnere e riaccendere il modem o anche il dispositivo. Se non va, è meglio chiamare l’assistenza del gestore della rete internet usata, così da cercare di risolvere il problema. Se questi problemi di connessione continuano è meglio cambiare gestore telefonico e provare con un altro che magari ha una copertura maggiore della zona in cui vi trovate.

Quando c’è il mancato collegamento e la transazione non avviene è meglio farci dare comunque lo scontrino con scritto la mancata transazione perché a volte può capitare che si avvia lo stesso e ci ritroveremo a pagare due volte la stessa cosa. Con lo scontrino questa cosa può essere contestata e ci si può far rimborsare senza perdere i soldi.