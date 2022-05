Chi è dotato di comprensione sembra “di default” ammantato di una dose di “umanità” intrinseca. Come numerose figure storiche, saper comprendere gli altri anche durante gli errori manifesta la purezza d’animo, ed è qualcosa che non può essere insegnato o altro. Non si tratta semplicemente di pazienza, la comprensione è qualcosa di molto più profondo e radicato, e va a braccetto con l’empatia. Non tutti possono fregiarsi di questo tratto così importante. Lo zodiaco tenta a identificare i segni zodiacali maggiormente comprensivi in assoluto, quali sono?

Quali sono i segni zodiacali più comprensivi? Eccoli!

Vergine

Raramente perde le staffe ed a volte esagera con i rimproveri. Quasi subito però “torna in se” e manifesta poco alla volta una certa empatia e la capacità di perdonare fa parte in maniera intrinseca ai nati sotto questo segno zodiacale. L’importante è essere sempre onesti e trasparenti con loro.

Capricorno

E’ il comprensivo che lascia passare (quasi) tutto e inevitabilmente c’è sempre qualcuno che se ne approfitta. A tratti potrebbe essere un po’ meno “morbido” ma per conformazione caratteriale il Capricorno segue una morale estremamente “buona” e sensibile, anche perchè riesce ad individuare sempre un po’ di buono in tutti.

Pesci

Neanche loro amano essere presi in giro, ma è più forte di loro: comprendere ogni possibile giustificazione per un errore o per un comportamento poco “buono” altrui è alla base della mentalità del Pesci, che molto probabilmente è considerabile il più comprensivo in assoluto. Comprensivo ma non uno “sciocco”, in quanto tende ad allontanarsi quando comprende che qualcuno se ne sta approfittando.