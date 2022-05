Il ciclamino è una pianta invernale che ci rallegra le giornate nei periodi piovosi e cupi. È una pianta erbacea, ha bisogno di un clima temperato. Può crescere anche spontaneamente e non deve essere esposto a temperature estremamente basse, cioè sotto lo zero. Ne esistono diverse varietà, alcune più piccole che possono essere coltivate in giardino ed altre più grandi che vengono coltivate nei vasi.

I ciclamini quando sono sfioriti vanno in riposo vegetativo da febbraio in cui le foglie, dopo essersi ingiallite inizieranno a cadere. È quindi una pianta che cresce in modo opposto, rispetto alle altre.

Quando si coltiva questa pianta, la domanda principale che ci facciamo sempre è quanta acqua ha bisogno questa pianta per crescere sana e forte.

Quanta acqua vuole il ciclamino? la quantità è ben precisa

Ogni pianta ha bisogno di una quantità di acqua precisa per crescere ed è così anche per i ciclamini. Vediamo insieme come sapere quanta acqua fornirle.

Il ciclamino ha bisogno di un terreno sempre umido, ma bisogna fare attenzione a non inzupparlo di acqua. Non si devono formare neanche i ristagni idrici, che potrebbero fare marcire le radici e quindi a far morire la pianta precocemente.

Per capire quanta acqua mettere, possiamo usare semplicemente un dito.

Con l’indice si può testare il terreno fino ad arrivare a circa 2 cm di profondità e vedere se effettivamente è umido o meno. Se è umido bisogna lasciarlo così, mentre se è secco, la pianta va innaffiata.

Dobbiamo precisare però, che il ciclamino è comunque una pianta che non ha bisogno di molta acqua, quindi è consigliato innaffiarlo con un bicchiere d’acqua ogni 5 giorni. Ovviamente all’occorrenza, soprattutto se fa molto caldo ed il terreno è secco, si può aggiungere l’acqua.

Alla fine dell’inverno, circa ogni due, massimo tre anni, è necessario rinvasarla poiché le radici sono cresciute e non hanno più spazio per crescere. Inoltre, non hanno neanche i giusti nutrienti dato che il terreno in vaso dopo un po’ va cambiato, perché non ha più nutrienti sufficienti per far crescere sana e forte questa pianta. Sul fondo del nuovo vaso di può mettere anche un po’ di ghiaia per il drenaggio.