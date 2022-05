Alternative all’acqua in confezione per casa ordinata ed ecologica: la lista

Quali sono le alternative all’acqua in confezione? Ne esistono diverse e in questo articolo andremo a sviscerarle tutte. Non è necessario acquistare l’acqua in bottiglie di plastica, sappiamo quanto questa scelta sia controproducente per l’ambiente e per le persone. L’accumulo sconsiderato di plastica sta soffocando il mondo e liberarsene diventa sempre più difficile.

In quest’ottica negli ultimi anni si è lavorato molto per combattere l’impatto ambientale provocato dalla plastica, facendo nascere nuovi materiali e trovando nuove soluzioni alternative all’acqua in confezione. Se da un parte queste scelte risultano efficaci, dall’altra tardano a essere effettive perché altrettanti prodotti vengono venduti in confezioni di plastica.

E non si è ancora trovata una soluzione definitiva ma solo tante piccole accortezze che non risolvono del tutto il problema. Meglio qualcosa che niente, direbbe la saggezza popolare. E in questo caso credo che sebbene compiamo dei piccoli passi è sempre meglio che non farne alcuno. Almeno una piccola quantità di plastica in meno ci viene risparmiata.

Alternative all’acqua in confezione

Chi può vantare una rete idrica sicura e controllata può osare bere l’acqua direttamente dal rubinetto di casa. Purtroppo, queste realtà non sono molte e in tutta Italia la rete idrica domestica è compromessa. Le sostanze che vanno a inquinare l’acqua di casa è la PFAS che sono un’insieme di elementi prodotti dall’industria.

Questi elementi si riversano nel corso dei fiumi e vanno a rovinare irreparabilmente la qualità dell’acqua. Quando le sostanze sono presenti nella rete idrica se ne sconsiglia il consumo. Si può usare l’acqua solo per bollire o per lavare ma non per bere. Però esistono degli strumenti che se abbinati al rubinetto permettono di filtrare l’acqua.

Altre soluzioni

Ogni azienda che produce questi strumenti ha realizzato un piano specifico, pertanto bisogna valutare caso per caso. Se c’è la possibilità di purificare l’acqua attraverso uno strumento installato in casa ecco che si risolve il problema. E se volessimo l’acqua frizzante? In questo caso, esiste un altro prodotto che inserisce il gas capace di dare il frizzante all’acqua.

Quando l’acqua del nostro rubinetto ha solo una percentuale alta di pesantezza ecco che possiamo usare una caraffa filtrante. In questo modo si elimineranno quelle sostanze che non vanno particolarmente d’accordo con il nostro benessere. La soluzione è comoda perché una volta acquistata la caraffa si potrà usare per sempre. A parte si dovranno usare dei filtri che andranno cambiati secondo un ciclo preciso.

Anche i comuni delle nostre città si sono mossi per garantire l’acqua ai cittadini. Alcune città, infatti, hanno progettato delle installazioni di erogazione dell’acqua per cui una persona invece di consumare l’acqua in bottiglia di plastica può inserirla in una di vetro. Si possono acquistare vari litri di acqua e metterli in contenitori “amici dell’ambiente”.

Infine, in alcuni contesti rurali esistono ancora aziende che portano casa per casa le confezioni di acqua in vetro. Per cui una volta terminato il consumo si ritirano le bottiglie e si riciclano. Le bottiglie vengono lavate e imbottigliate nuovamente di acqua. Assicurando un’ottima alternativa all’acqua in confezione di plastica.