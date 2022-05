Lo sbiancamento dentale è definito come l’applicazione sulla dentatura di un prodotto sbiancante gel a base di perossido di idrogeno. Con il quale, grazie a una fonte luminosa foto attivante, il prodotto sbiancante libera ossigeno. Vediamo ora come è possibile eseguire questa azione in modo sicuro e soprattutto con ottimi risultati per i nostri denti.

Come sbiancare i denti in modo sicuro ed efficace: parla l’esperto

Una delle tecniche più usate per sbiancare i denti è attraverso il bicarbonato di sodio, questa tecnica è conosciuta col nome di air-flow ed è praticato solo in degli studi specifici. Questa è la tecnica di sbiancamento specialistica che sfrutta l’azione lavante di uno spray molto leggero di acqua, aria e bicarbonato di sodio da gettare con una certa pressione, scelta dal dentista, sul dente o sui denti che si vogliono trattare.

Si impiega in caso il dente non abbia da togliere solo il biofilm ossia placca e tartaro, ma anche macchie da fumo o da bevande. Svolge un’azione abrasiva superficiale.

Sbiancamento dentale chimico

Lo sbiancamento dentale con procedura chimica invece, solitamenteindicato negli studi dentali, si fondano sull’azione di prodotti in grado di agire chimicamente sulle molecole responsabili del colore scuro.

Difatti questo è il motivo maggiore per cui alcuni dentifrici che utilizziamo, che hanno lo stesso principio non devono essere usati a lungo, perché possono causare danni in equiparabili ai denti, fino a farli diventare ipersensibili.

Bisogna fare però un discorso a parte per i vari kit di sbiancamento trovabili in commercio o anche venduti in farmacia. Si tratta di prodotti a minor concentrazioni di principio attivo il che li rende efficienti per piccole discromie.

Per trattamenti più estesi non riescono assolutamente ad eguagliare i trattamenti professionali. Lo sbiancamento dei denti fatto in maniera professionale ed effettuato in studio o clinica dentale può essere effettuato con concentrazioni maggiori di principio attivo questo perché si esegue sotto il controllo di un dentista che anticipatamente isola i tessuti circostanti in maniera adeguata a scansare seccanti irritazioni ai tessuti gengivali e alle mucose.

In conclusione possiamo dire che se vogliamo avere denti e gengive sane la prima cosa da fare è pulire bene i denti. Ovviamente dobbiamo farlo nel modo giusto per evitare l’accumulo di placca e tartaro. Queste sue cose potrebbero portare a patologie come la gengivite che poi portano ad ingiallire i denti.