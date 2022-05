I Bitcoin sono la criptovaluta più famosa al mondo e sono tanti che si interessano e investono in essa, cercando di guadagnare il più possibile. Ci sono molti che hanno guadagnato parecchi soldi, investendo in questa criptovaluta, ma ce ne sono molti altri che hanno perso tutti i propri risparmi. Quindi è importante fare molta attenzione quando si investe in queste monete virtuali, perché il loro valore è molto volatile, può quindi calare o aumentare nel giro di qualche giorno o addirittura ore.

Ecco quanto ha guadagnato chi ha acquistato Bitcoin: “pazzesco”

L’anno dei Bitcoin, ma anche delle altre criptovalute è sicuramente stato il 2021. Ad esempio chi ha investito 1000 dollari (880 euro circa) all’inizio di quell’anno ha sicuramente guadagnato molti soldi.

Questa moneta all’inizio del 2021 valeva 29.290 dollari. Il suo valore durante l’anno è arrivato si è alzato di molto, fino ad arrivare al 28 dicembre dello stesso anno ad un valore di 47.795 dollari. Questo significa che chi ha investito 1000 dollari ne ha guadagnati 1.632.

A febbraio 2021 il Bitcoin ha superato il trilione di dollari, per poi scendere a 900 miliardi nei mesi successivi. Il guadagno per chi ha investito è dunque molto interessante.

Ovviamente però, non dobbiamo farci affascinare da questi risultati, perché si potrebbe anche rischiare di perdere tutto. La cosa fondamentale di chi investe, è che deve avere sempre un piano ‘di attacco’, sia in caso positivo che in negativo. Se l’investimento non sta andando bene, deve essere in grado di smettere e di conservare quello che rimane magari, per un momento migliore e favorevole.

Il Bitcoin come abbiamo già detto, è una moneta molto volatile e il suo valore varia anche in base alle vicende esterne che succedono nel mondo, sia positivamente ma anche negativamente. Infatti tra i maggiori fattori esterni, ad oggi, troviamo sicuramente la guerra che si sta svolgendo in Ucraina tra quest’ultima e la Russia.