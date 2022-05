I vasi in casa, non sono infiniti e se ci servono urgentemente e non possiamo andare a comprarlo, la cosa più semplice da fare è crearlo da soli. Possiamo riciclare vecchie cose e dargli una nuova vita. Vediamo insieme in che modo possiamo realizzare qualche vaso fai da te e cosa possiamo usare.

Hai finito i vasi per le tue piante? Ecco cosa puoi fare!

Per ottenere dei vasi, possiamo utilizzare delle cose che abbiamo in casa, ad esempio se ci servono vasi piccoli, possiamo utilizzare i contenitori degli yogurt. Questi contenitori sono utili soprattutto per piccole piantine, tipo quelle aromatiche che possono essere coltivate anche in cucina, così da averle sempre fresche da utilizzare. Questi contenitori possono essere anche dipinti come più ci piace, anche con delle vernici spray.

Per un idea più innovativa, si possono fare dei piccoli vasi, anche con i libri. Che possono essere usati anche come decorazione.

Per creare questo vaso-libro si devono tagliare le pagine al centro e mettere un foglio di plastica, così da evitare che l’acqua è il terreno lo rovinino. Ovviamente, per questo tipo di vaso è meglio riempirlo con delle piante che hanno bisogno di poca acqua, come delle piante grasse.

Possono essere creati anche con delle casse di legno, che possono contenere anche una pianta abbastanza grande. Prima di mettere la pianta dentro però, bisogna passare un impregnante, così da proteggere il legno dal sole. Inoltre, si devono fare dei piccoli buchi sul fondo così da far passare l’acqua in eccesso e non far formare, ristagni idrici che potrebbero rovinare la pianta o addirittura ucciderla.

Per dei vasi più moderni, si possono realizzare anche quelli di cemento. Utilizzando dei contenitori si plastica come stampi, versarci la miscela di cemento e poi mettere un contenitore più piccolo, dove poi andrà la pianta. Una volta asciutto, i contenitori devono essere rimossi e possono essere anche colorati e decorati come più ci piace.

Un contenitore per fiori molto insolito sono i sacchetti di juta del riso o del caffè. Sicuramente sono un po’ strani, ma hanno sicuramente il loro fascino, soprattutto a chi non piace il tradizionale.

Si possono piantare anche in dei contenitori di vetro, ad esempio di piselli o di sugo. Basterà lavarli bene e poi riempirli con il terriccio più indicato.