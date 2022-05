Essere abili ai fornelli risulta essere incredibilmente utile e conveniente anche in ambito sociale: viviamo in un’epoca in cui gli chef e i cuochi hanno acquisito una grande popolarità e considerazioone, al punto da diventare in alcuni casi delle vere e proprie star della TV. In generale, sia uomini che donne sono decisamente più apprezzati se sono abili in cucina, e anche lo zodiaco riesce ad indentificare queste particolari personalità con alcuni segni, considerabili tendenzialmente quelli più capaci tra i fornelli. Quali sono i più abili in cucina per lo zodiaco?

I segni zodiacali più abili in cucina: ecco quali sono

Bilancia

Per loro la cucina è sicuramente nutrimento ma anche cura dei dettagli e grande abnegazione. Si rivelano incredibilmente efficaci ai fornelli perchè pur essendo molto scrupolosi amano anche sperimentare ed è impossible trovare un piatto realizzato con poca cura da parte loro, anche se molto semplice.

Leone

E’ prima di tutto una buona forchetta, e ciò aiuta sicuramente ad essere considerato un buon cuoco. Ovviamente questo non basta, ma i Leone riescono ad essere dei veri maestri in cucina perchè molto sensibili ai sapori e molto appassionati del contesto in generale. Generalmente non si fanno problemi a sperimentare.

Toro

E’ un amante dei gusti esotici e non si fa problemi ad allargare i propri orizzonti: quando è dalla parte del “consumatore” è abbastanza critico e questo lo porta a rimboccarsi le maniche con grande piacere e partecipazione. Predilige i piatti complessi nella preparazione, che sono anche il suo “pezzo forte”.