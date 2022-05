Anche il contesto femminile nella sua immensa diversificazione e diversità manifesta a più riprese diverse indecisioni. Spesso gli indecisi lo sono per motivi dettati dall’insicurezza, dalla voglia di far bene oppure dai troppi pensieri che possono accompagnare una scelta precisa. In fondo, tutti con discreta regolarità siamo indecisi, visto che la vita ci mette di fronte ad un numero di opzioni non indifferente, ma queste donne superano la tipica media. Ecco le donne più indecise dello zodiaco.

Le donne più indecise dello zodiaco: ecco le prime 3

Sagittario

Solitamente non intendono mettere in discussione ciò che il fato ha deciso per loro. Si tratta di un segno distintivo del segno che tuttavia spesso porta le Sagittario a prendere in mano la vita con delle decisioni spesso tardive ma necessarie allo stesso tempo. Riesce ad essere indecisa anche in contesti molto semplici, sopratutto per una sorta di “Passività” intrinseca del proprio carattere.

Gemelli

Indecise di natura, lo sono sopratutto in contesti molto banali e semplici: come ad esempio la scelta di un vestito, un particolare cibo, un abbinamento particolare. Anche se riescono a prendere una decisione, nella maggor parte dei casi si pentono quasi subito e ritornano sui loro passi, perdendo magari altro tempo.

Bilancia

E’ la loro capacità di equilibrio che “mostra il fianco” quando c’è bisogno di esporsi. La donna Bilancia è una personalità che sa benissimo come consigliare in merito ad una scelta ma quando c’è bisogno di “scendere in campo” può impiegare ore anche a scegliere anche una cosa decisamente scontata.