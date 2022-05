I ciclamini sono delle piante invernali che appartengono alla famiglia delle Primulacee. Questa pianta, può essere coltivata sia in vaso che in giardino, ovviamente a secondo delle proprie esigenze.

Meglio i ciclamini in vaso o in giardino? la risposta che non ti aspettavi

Questa pianta è originaria del Mediterraneo, dell’Africa e dell’Asia. Ha fiori peduncolati che vanno dal bianco al rosso. Fiorisce fino a 4-5 anni di seguito, ma deve essere ovviamente, ben curato.

Esistono 20 varietà di questa specie è si deve fare una distinzione tra quelli da interno e quelli da esterno.

I ciclamini che vanno in vaso sono più grandi, rispetto a quelli che che devono essere piantati in giardino.

In Italia, sono coltivate 3 specie in particolare, cioè quello napoletano, quello alpino e quello primaverile.

Coltivazione in vaso

Andiamo a vedere ora, come coltivare questa pianta in casa. È fondamentale innanzitutto, la posizione in cui deve essere messa la pianta che non deve stare in un luogo con una temperatura che supera i 15 gradi. Bisogna evitare anche l’esposizione ai raggi diretti del sole e anche fonti di calore.

Va seminata tra i mesi di luglio e settembre, in un vaso rettangolare e aggiungendo un poco di sabbia. Aggiungere poi il terriccio e annaffiate la pianta leggermente.

Per far crescere meglio il seme, si può avvolgere il vaso in una busta di plastica ma bisogna ricordarsi di toglierla almeno 2 volte alla settimana per farle prendere aria. I primi germogli spuntano dopo un paio di mesi e può essere rinvasata nel caso definitivo.

Durante la stagione invernale, con i termosifoni accesi, la pianta potrebbe seccare, per non far succedere questo, si deve vaporizzare l’acqua direttamente sulle foglie.

Inoltre, bisogna di ricordarsi di non bagnare le foglie e i fiori, ma di mettere l’acqua nel sottovaso, così sarà la pianta stessa a decidere di quanta acqua necessità.

Coltivazione in giardino

Per coltivare invece il ciclamino in giardino, bisogna scegliere la specie selvatica, che ha i fiori più piccoli e resiste molto di più al freddo.

Va posizionata all’ombra e al riparo dal vento e dal gelo. Il terreno deve essere drenante, soffice e umido e si può aggiungere anche un po’ di sabbia, se il terreno è argilloso. Durante il periodo estivo, con la messa a dimora, per non perdere la pianta, bisogna aggiungere del concime o del letame.