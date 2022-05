NON regalare mai queste piante, è di cattivo gusto!

Non regalare mai queste piante quando vuoi conquistare qualcuno o vuoi fare un regalo, perché nascondono un significato ben preciso. Tale messaggio può raffigurare un significato che si rifà all’antica mitologia. Fin dai tempi più antichi, infatti, l’uomo comunica attraverso i fiori e lo fa soprattutto per gli argomenti relativi all’amore o all’affetto.

È quindi nata una filosofia collegata ai fiori che comunicano in maniera subliminale ciò che una persona non vuole o non può dire. L’esempio più lampante è quello di Severius Piton in Harry Potter che dice al maghetto in occasione del loro primo incontro: “Cosa ottengo versando della radice di asfodelo in polvere in un infuso di artemisia?”

All’apparenza pare che Piton voglia umiliare Harry, ricordando l’astio che nutriva nei confronti del padre del maghetto. Ma il messaggio nasconde un significato più doloroso. L’asfodelo, secondo il linguaggio dei fiori, indica un ricordo che travalica la morte in quanto è un fiore immortale che cresceva nei campi Elisi.

L’asfodelo è un giglio, Lily in inglese, lo stesso nome della madre di Harry Potter. L’artemisia è invece un fiore che indica l’assenza di una persona a cui si tiene particolarmente. Mescolando assieme le due sostanze si ottiene quindi una certa infelicità per aver perso una persona amata. Questo è il messaggio subliminale mandato da Piton che però Harry non coglie (e neanche noi lettori), non conoscendo ancora tutta la storia.

Non regalare mai queste piante

Un fiore che simboleggia l’amore è certamente la rosa rossa. Ma non quella gialla. La rosa gialla, infatti, significa gelosia e chi la regala sta comunicando all’amata un qualche problema di fiducia. Come si sa, la gelosia si manifesta anche nel caso in cui sia proprio la persona che la prova quella a voler tradire. Quindi potrebbe nascondere un messaggio velato di possessività e tradimento in procinto di essere compiuto.

L’ortensia è un altro fiore dal significato ben preciso. Nonostante l’ampia esposizione dei suoi fiori e la crescita così rigogliosa, l’ortensia simboleggia dei messaggi non proprio allettanti, come la frigidità, il distacco e l’indifferenza. Questi tre aspetti non stanno certo a indicare una profondità di sentimenti ma anzi un volersene allontanare.

Quindi, quando una persona ti regala un’ortensia sai che in qualche modo sta cercando di frapporre delle barriere al vostro rapporto. Un invito celato che sta a significare “Non voglio avere niente a che fare con te”. Direi che in questo caso ciò che può fare chi la riceve è quello di incassare il colpo e proseguire nella propria vita senza prendersela troppo a cuore. In fin dei conti, viva l’onestà!

Il meraviglioso girasole è un messaggio di guerra, in quanto indica la finzione. Se ricevi questo fiore significa che il partner si sente in qualche modo preso in giro. Sta a te recepire la comunicazione e agire di conseguenza. Vuoi capire i motivi che si celano sotto questa indicazione o vuoi prendere la palla al balzo per dare vita a una discussione? Il fiore parla chiaro, sta a noi capirne il significato.