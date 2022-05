Quasi superfluo sottolineare l’importanza dal dialogo parlato nella storia umana, uno dei segreti del successo e della diffusione della nostra specie, nonchè uno dei fondamenti della cultura. Tutti siamo portati ad esprimerci anche se il termine “chiacchierone” non sempre è utilizzato con un’accezione positiva, anzi in alcuni casi serve per sottolineare una tendenza alla parola estremamente prolungato e difficile da arrestare. I chiacchieroni, nel campo degli uomini sono tanti e non tutti lo sono per le medesime ragioni. Lo zodiaco prova a “mettere insieme” queste motivazioni. Ecco gli uomini più chiacchieroni di tutti.

Gli uomini dello zodiaco più chiacchieroni sono questi: indovina quali

Vergine

Vergine deve trovarsi a suo agio nei contesti per esprimere la propria chiacchiera ma solitamente riesce ad essere efficace in breve tempo. Ha un’ottima autostima ed essendo un perfezionista nato è solito puntualizare con una vena polemica la propria opinione anche se non richiesta. E’ raramente soddisfatto e questo porta a volte ad essere considerato un chiacchierone fastidioso.

Toro

Molto più tradizionalmente chiacchierone, l’uomo Toro ama dialogare e confrontarsi con gli altri, sopratutto per forgiare un’opinione valida. Toro ama mettersi alla prova per definizione anche se a volte esagera quando mette il becco in affari che non lo riguardano.

Gemelli

Il chiacchierone incontrollato perchè fortmente emotivo. Si tratta di quella personalità che si fa sempre tantissime domande e non lesina spiegazioni anche quando non sono effettivamente necessarie. E’ noto per sbagliare il tempismo delle parole ma essendo un curioso naturale, spesso si “chiude un occhio” per i nati sotto questo segno.