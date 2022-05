L’eleganza non significa semplicemente “vestire bene” in quanto questo concetto fa intrisecamente parte del nostro carattere, ed è sopratutto evidenziato dal come ci approcciamo al concetto di gusto estetico. Una personalità elegante davvero non necessita di capi particolarmente elaborati e costosi per evidenziare questo tratto e non è assolutamente solo da ricercarsi nei vestiti che indossa ma anche nei modi di fare e nelle parole. Gli uomini eleganti solitamente sono quelli che hanno più successo e sono considerati più affascinanti: quali sono i segni più eleganti del contesto maschile?

Gli uomini più eleganti di tutti! Ecco cosa dice lo zodiaco

Toro

Anche se apparentemente non sembra interessato ai giudizi altrui, l’uomo Toro tende ad essere elegante in modo naturale semplicemente perchè è così che interpreta la vita. E’ difficile vedere un uomo di questo segno vestirsi in modo approssimativo e sbrigativo, visto che tende a mettere grande cura il proprio aspetto anche nei piccoli gesti.

Leone

L’uomo Leone può apparire approssimativo nei modi, ma è praticamente impossibile non notare un certo stile in fatto di eleganza: Leone riesce ad essere incrediiblmente elegante anche se veste in t-shirt e jeans perchè a loro basta un piccolo dettaglio per distinguersi dalla massa, cosa che a loro riesce molto bene.

Scorpione

Non è uno che segue le mode, ma da queste prende spunto per sviluppare il proprio stile estetico che deve obbligatoriamente “combaciare” con quello caratteriale. E’ un segno molto elegante principalmente nei modi di porsi (tranne quando sbrocca) e spesso viene considerato estremamente attraente proprio per questo motivo.