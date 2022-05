Il gatto urina nei vasi? ecco il trucco infallibile che risolverà il problema

Quando il gatto urina nei vasi non è piacevole perché lascia quell’inconfondibile odore persistente che fatica a scemare. Quindi come possiamo fare ad allontanare il gatto senza spaventarlo? Esistono dei metodi efficaci che non andranno a colpire il tuo gatto o il gatto dei vicini ma lo farà solamente stare lontano dal luogo incriminato.

Il gatto urina nei vasi per marcare il territorio forse perché si sente minacciato dalla presenza di altri gatti nel quartiere. Per segnalare ai suoi consimili che il proprietario è lui, lascia delle tracce piuttosto odorose di pipì sulle superfici che appaiono più in pericolo. Ovvero in quelle zone in cui si presentano altri gatti.

Il suo gesto è naturale ma non piacevole per noi umani. Lo stesso fanno i cani e altri animali domestici ma l’odore dell’urina è diverso. Per fortuna esistono dei metodi che interrompono una volta per tutte questa abitudine anche se, è bene dirlo, potrebbe non essere definitiva. È difficile comandare un gatto, più facile che finiamo noi a fare ciò che vuole lui.

Il gatto urina nei vasi, come faccio?

Uno dei trucchi più efficaci è quello di confondere l’animale con un odore per lui insopportabile. Quando il gatto urina nei vasi lo fa per marcare il territorio come abbiamo detto. Ma se noi vogliamo che marchi il territorio da un’altra parte, dobbiamo agire di conseguenza. Realizziamo dunque un composto di acqua e ammoniaca.

Dobbiamo miscelare bene assieme questi elementi e controllare che l’odore di ammoniaca sia forte. Come misura possiamo adottare questa formula: 500 millilitri di acqua, 50 millilitri di ammoniaca. Se siamo in una zona ventilata e piuttosto secca possiamo aggiungere dell’ammoniaca perché potrebbe evaporare in fretta.

Facciamo attenzione a non spruzzare l’ammoniaca sulle foglie o sulle radici della pianta perché le causeremo un danno non indifferente e potremo rischiare addirittura di avvelenare la pianta. Quindi, spruzziamo solo sul vaso e se c’è un sottovaso togliamolo finché non abbiamo concluso il passaggio.

L’odore di ammoniaca sarà così fastidioso che il tuo gatto non oserà avvicinarsi. L’ammoniaca è anche una componente stessa dell’urina e se il gatto ne percepisce in quantità smodate penserà che dall’altra parte c’è un suo simili molto più grande di lui, con il quale non vorrà avere niente a che fare. Eviterà dunque di urinare sul vaso per paura di incontrarlo e dover siglare una lotta per il territorio.

Castrare il gatto

I gatti castrati tendono a marcare meno il territorio perché non hanno bisogno di determinare i propri confini in vista di una conquista femminile. Inoltre, la castrazione preserverà la salute del tuo gatto che eviterà di lottare e di causarsi delle ferite che possano risultare pericolose. Oltre, ovviamente, a evitare di mettere incinta le gatte del vicinato.

Il randagismo dei gatti è un problema piuttosto diffuso che può essere combattuto con un’attenzione e una consapevolezza oculata da parte dei proprietari. Se è la nostra gatta a essere tampinata da altri gatti e sono loro i responsabili dell’urina nei vasi, basterà sterilizzarla così non attirerà alcun pretendente.