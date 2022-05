Nessuno lo sa, ma anche il cibo fa venire le rughe! ecco la lista di cosa evitare

Anche il cibo fa venire le rughe soprattutto quando mancano di quei micronutrienti che mantengono la nostra pelle giovane e in salute. Per micronutrienti intendiamo i minerali e le vitamine: i mattoncini che concorrono a salvaguardare il nostro benessere. La mancanza di tali elementi non solo fanno invecchiare la pelle ma creano anche degli squilibri all’interno del nostro organismo.

D’altronde, come ben sappiamo, la pelle è il veicolo più rappresentativo del nostro stato di salute. Quando la nostra pelle appare stanca, smunta e pallida significa che qualcosa non sta funzionando a dovere all’interno del nostro corpo. A volte può essere solo un calo di energia a seguito di alcuni comportamenti errati. Altre volte può simboleggiare un problema più profondo e quindi nascosto.

Ma può essere anche il cibo che fa venire le rughe causando così un invecchiamento precoce delle nostre cellule e del nostro derma. Per ovviare al problema basta conoscere gli alimenti responsabili. Solo in questo modo possiamo intervenire per tempo e indirizzare la nostra dieta verso cibi più nutrienti.

Il cibo fa venire le rughe, ma quale?

Quando il cibo fa venire le rughe? Quando non assicura alcun nutrimento al nostro organismo ma anzi lo insozza con sostanze nocive e ricche di zuccheri. Questi cibi rientrano nella categoria AGE: prodotti avanzati della glicazione. E stanno a indicare un processo secondo cui gli zuccheri si incollano alle proteine e circolano in modo pericoloso nel sangue.

Questi cibi vengono sintetizzati in parte come energia e non vengono eliminati andando a formare dei depositi adiposi. Non solo! Concorrono anche a elevare i livelli di glicemia nel sangue creando problemi relativi al diabete e rallentamenti alla circolazione sanguigna. Questi sintomi sono le cause di ictus e infarti.

Fra questi cibi figurano in prima linea i famosi “cibi spazzatura” che hanno pochi nutrienti e troppi grassi e zuccheri. Purtroppo, si annoverano anche all’interno della categoria buona parte dei panificati, soprattutto quelli di tipo raffinato. Il pane bianco, i grissini, i crackers e altri prodotti simili non sono dei toccasana per la nostra salute. Lo stesso dicasi per la pasta che non va mai consumata tutti i giorni.

I cibi elencati non fanno male e non fanno venire le rughe se mangiati di tanto in tanto. Il problema compare quando ne consumiamo in modo esagerato, senza curare la parte proteica, minerale e vitaminica del nostro regime alimentare.

Gli antiossidanti

Gli antiossidanti sono quelle sostanze benefiche che si trovano all’interno di certi cibi e di certi integratori naturali. Si possono consumare perlopiù in frutta e verdura fresche e concorrono a mantenere la nostra pelle giovane. Infatti, la funzione primaria degli antiossidanti è proprio quella di stimolare la produzione di nuove cellule anziché rallentarla.

In questo modo il derma sarà sempre in condizioni ottimali perché quando una cellula avrà esaurito il suo ruolo verrà subito sostituita da un’altra più forte e vigorosa. Per questo consumare dei prodotti che contengono antiossidanti accorre in nostro favore e ci manterrà una pelle fresca, vellutata e liscia come quella di un bambino!