La spocchia è un termine che solitamente risulta associato all’arroganza ma in realtà non ne sinonimo diretto. L’intenzione, diretta o indiretta del personaggio in questione è più sottile in fatto di apparire superiori rispetto ad un “tradizionale” ed eevidente arrogante che invece non fa mai segreto di percepirsi migliore della massa. Lo spocchioso vero riesce ad esserlo anche nelle situazioni dove non vi è il benchè minimo spirito competitivo, riescono comunque ad essere fastidiosi e puntigliosi, solo per evidenziare quanto il loro comportamento sia “migliore”. Ecco quali sono i segni più spocchiosi secondo lo zodiaco.

Quali sono i segni più “spocchiosi” di tutti? Ecco cosa dice lo zodiaco

Capricorno

Possono provare a nasconderlo quando vogliono, e in alcuni casi riescono anche abbastanza bene, ma il Capricorno resta spocchioso in maniera evidente, sopratutto perchè lo in modo “sottile” e apparentemente poco evidente. A volte una parola o una frase in più manifesta questa sorta di spocchia ingiustificata che solitamente non viene neanche percepita ma c’è eccome.

Vergine

E’ un profilo acuto e saggio ma anche decisamente altezzoso e spocchioso. Ciò si nota sopratutto quando deve avere a che fare con un litigio, in questo caso non risparmia mai parole anche poco gentili nei confronti degli altri, parole che pur non essendo offensive, palesano questa spocchia in maniera chiara.

Ariete

Molto competitivi e quindi quasi inconsapevolmente, spocchiosi. La loro è una necessità di manifestarsi “migliori” di altri, perchè fondamentalmente sono degli insicuri cronici e necessitano di continue conferme. La loro spocchia è limitata se si trovano nei contesti giusti.