I gelsomini appartengono alla famiglia delle Oleaccee. Questa pianta comprende circa duecento specie arbustive ed è originaria dell’Asia Centrale, ma anche dell’Africa e dell’Australia. Hanno dai fiori stellati bianchi o gialli e molto profumati, infatti spesso vengono usati per profumare le stanze.

Sono molto coltivati in casa perché non richiedono particolari attenti e sono molto resistenti. Hanno bisogno di un terriccio sciolto, neutro e deve essere ben drenato. L’ideale è fare 70% di terra da giardino e 30% di ghiaia e sul fondo si può mettere anche dello stallatico maturo.

Se hai dei gelsomini, puoi profumare la tua casa con questo metodo

Spesso, come abbiamo già detto questo fiore viene utilizzato per il suo profumo soprattutto in casa. Per profumare casa si possono comprare spray, candele, incensi già fatti ma questi metodi possono essere anche dannosi per la salute perché emettono delle sostanze inquinanti e irritanti.

Soprattutto i diffusori elettrici e gli spray con il sensore che rilasciano allergeni e composti organici mente quelli a combustione rilasciano sostanze tossiche come polveri sottili, benzene e formaldeide.

Quindi è sicuramente meglio crearli a casa, con le piante naturali che si hanno a disposizione.



Utilizzare le piante aromatica è sicuramente la scelta migliore, è economico è molto più salutare. Ad esempio se in casa si ha una pianta di gelsomini, renderà la casa super accogliente e profumata.

Se fate bollire un po’ di questi fiori in un pentolino di acqua, questi emetteranno una fragranza che profumerà tutta la casa. Filtrate il composto e mettetelo poi in un contenitore spray, così da avere sempre a portata di mano per spruzzarlo in ogni stanza.

I fiori di gelsomino possono essere anche seccati, per fare delle bustine da mettere ovunque, anche negli armadi o sopra le finestre.

Inoltre, si può ricavare anche l’essenza di gelsomino, utile per profumare tutti gli ambienti.

Oltre ai fiori, ci servirà anche l’olio puro vegetale inodore, un piccolo vasetto di vetro, piccoli pezzetti di cotone e del sale grosso.

Per prima cosa dobbiamo versare un po’ di olio sul cotone all’interno del contenitore di vetro e poi metterci sopra i fiori di gelsomino. Continuare così fino a riempire tutto il vasetto. Aggiungete poi il sale e mettetelo al sole per almeno 4 settimane. Dopodiché l’essenza è pronta per essere usata.