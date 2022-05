Ti svegli con dei lividi? ecco quando compaiono lividi apparentemente senza motivo

Quando compaiono dei lividi senza apparente motivo potrebbe accadere a seguito di qualcosa di più complesso da risolvere. Il motivo più immediato per cui compaiono i lividi è quando prendiamo una botta. Spesso non ce ne accorgiamo perché magari sbattiamo un arto contro un mobile o una sedia e il livido compare a distanza di ore.

Ma se invece succede non appena entriamo in contatto con una superficie spigolosa o un ostacolo di poco conto potrebbe nascondersi una fragilità capillare accentuata. A creare i lividi, infatti, sono i ristagni di sangue nei vasi capillari. A seguito di un urto o di una botta questa capillari si allargano e vengono schiacciati causando un ristagno.

Si manifestano nel tessuto sottocutaneo e intramuscolare per cui sono visibili sulla superficie della pelle. Si presentano in una gradazione di colori piuttosto antiestetici passando dal nero al giallino e a volte sfiorano il verde. Non c’è modo per nascondere i lividi se non con del correttore o con i vestiti.

Quando compaiono i lividi apparentemente senza motivo

Non solo la fragilità capillare è causa di lividi senza apparentemente motivo ma anche una serie di patologie pregresse possono causare il problema. Può capitare di esagerare con lo sforzo fisico a tal punto da creare uno schiacciamento dei tessuti capillari a cui segue la manifestazione dell’ematoma su una parte del corpo.

Anche le convulsioni, per chi ne soffre, possono causare lividi improvvisi. La fase di blocco dell’attività respiratoria può portare a reazioni in tutto il corpo e può causare sintomi anche alla pelle. I lividi potrebbero presentarsi in seguito alla crisi ma fortunatamente spariscono nel giro di qualche giorno.

Alcune malattie autoimmuni causano la comparsa improvvisa di lividi. Fra queste segnaliamo l’infezione da Citomegalovirus, la leucemia, la mononucleosi e alcuni tipi di tumore, ma solo nei casi più gravi. In genere queste avvisaglie sono importanti perché comunicano al soggetto che c’è un problema grave da trattare al più presto, senza perdere tempo.

I lividi che si presentano a seguito di una mancanza

Gli scompensi ormonali possono essere precursori di lividi apparentemente senza motivo. Possono essere causati da una mancanza di vitamine come la carenza da vitamina K che crea coaguli del sangue o la più famosa anemia che porta con sé una carenza di vitamina B12 e B19. Anche una carenza di vitamina C può creare problemi perché concorre a rinforzare le pareti dei vasi sanguigni.

Le malattie come la piastrinopenia che vede una presenza bassa di piastrine nel sangue e l’emofilia che impedisce la coagulazione del sangue sono un altro tipo di carenza che provoca lividi sul corpo. Infine, segnaliamo anche l’assunzione di cortisone che può generare ematomi diffusi in tutto il corpo e il sovrappeso, un altro fattore di rischio del problema.

Cerchiamo di andare sempre a fondo nella questione perché spesso i lividi che compaiono senza apparente motivo sono degli avvisi che il corpo ci manda. Il nostro organismo sta richiedendo un’attenzione particolare riguardo un problema che potrebbe manifestarsi o essere in via prossima di manifestazione.