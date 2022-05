Bitcoin nasce nel 2009 da Satoshi Nakamoto e nei primi tempi il suo valore non è stato molto alto, infatti 1 dollaro equivaleva a 1 309,03 Bitcoin. Questo valore però, nel tempo è andato sempre ad aumentare, 4 anni dopo infatti 1 Bitcoin valeva già 1000 dollari. Questa moneta, sempre più seguita é diventata interessante nel mercato finanziario nell’ultimo decennio.

Bitcoin, ecco a quanto arriverà il valore: “da non credere”

Il 2021 è stato uno degli anni più importanti sia per questa moneta, ma anche per le altre criptovalute esistenti. Essendo però una moneta molto volatile bisogna fare molta attenzione. Il suo valore è influenzato dalla domanda del mercato ma anche da moltissimi fattori esterni, che possono portare ad un aumento del valore, ma anche ad un ribasso.

C’è da dire però che questo non è un periodo bellissimo per il bitcoin, infatti è sceso di molto. Questo ribasso è dovuto anche alla situazione socio-politico e all’emergenza energetica. Bitcoin potrebbe avere un ulteriore flessione, che potrebbe portare il suo valore ad un nuovo ribasso ma si spera comunque in un rialzo all’inizio dei prossimi mesi estivi.

Il valore della moneta si è dimezzato, se si pensa al record dello scorso novembre a quasi 69mila dollari.

Tra i fattori che hanno contribuito a questo fenomeno, c’è sicuramente l’inflazione e le iniziative a livello globale dalle autorità per regolamentare le attività di trading. Infatti anche l’Europa e l’Italia hanno introdotto un registro degli operatore, per contrastare l’evasione e il riciclaggio. Un altro fattore scatenante è sicuramente il caso di TerraUSD. Nell’ultimo periodo sono stati investiti più di 18 miliardi di dollari in TerraUSD, rendendola la terza più grande stablecoin.

C’è da dire che gli investitori di Bitcoin più esperti, sono ottimisti e per loro questa è solo una fase di passaggio, basta solo aspettare una nuova flessione, stavolta positiva, che si spera arrivi presto.