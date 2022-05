Per riprodurre le ortensie si possono usare le talee. Una talea di ortensia è facile da realizzare ed il periodo migliore è l’autunno. Si possono produrre le talee sia in acqua che in terra. Questa tecnica è la più usata anche dai professionisti, perché è quella che da più risultati favorevoli: molte talee radicano con grande facilità, non hanno bisogno di tanta cura e da una piccola pianta, si possono ottenere molte talee e quindi molte piante figlie, identiche alla pianta madre.

Come abbiamo già detto, ci sono diversi tipi di talee, che differiscono di pianta in pianta. Ad esempio i gerani radicano molto facilmente per talea erbacea mentre le rosa preferiscono quelle legnose o semilegnose e begonie si propagano rapidamente per talea fogliare. Quindi prima di costruire una talea per una determinata pianta è meglio informarsi su quale sarebbe la migliore, così da avere sicuramente successo.

Come piantere talee di ortensia: ecco i 10 passi

Vediamo i 10 passaggi per piantare delle perfette talee di ortensia:

Per costruire queste talee, dobbiamo cominciare a prendere dei rametti lunghi non più di 15 cm dalle ortensie fiorite. I rami devono essere tagliati con delle forbici affilate a 45 gradi rispetto allo stelo;

Successivamente mettere le talee un barattolo con due dita d’acqua per circa un ora;

Tagliate poi le toglie a metà, così da far sopravvivere di più la pianta;

Per isolarla e farla rimanere umida, è meglio aggiungere un filtro di caffè all’interno;

Il terriccio che si deve usare deve essere terra per fioriere, compost e concime. È preferibile 1/2 terra, un quarto compost e un quarto concime;

Prima di mettere la terra, è meglio bagnarla, così da farla compattare di più;

Bagnate le vostre ortensie tutti i giorni, ma con poca acqua;