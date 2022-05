Cosa succede a chi mangia un cartoccio siciliano al giorno? Ecco le conseguenze

Andare in Sicilia è non mangiare il famosissimo cartoccio siciliano è considerato un oltraggio. Infatti questo dolce unico, tipico della tradizione culinaria siciliana, delizia turisti e non proprio in forza del suo sapore unico e inimitabile. Attenzione però a non abusarne!

Cos’è il cartoccio siciliano?

Si tratta di uno sfizioso e soffice impasto di pasta brioche farcito al suo interno con crema alla ricotta a sua volta arricchita con irresistibile gocce di cioccolato. Viene fritto in olio bollente e successivamente ricoperto di zucchero: Insomma è una bomba calorica a tutti gli effetti. E per chi non ama la ricotta? Niente paura, esiste una valida alternativa, ovvero il cartoccio ripieno di crema gialla, una vera bontà.

Quando mangiare il cartoccio

Se si domanda ad un siciliano qual è il momento migliore per mangiare un cartoccio, risponderà sicuramente che è la colazione. Infatti, non esiste bar o pasticceria ove la mattina non vengano esposti in vetrina cartocci appena fritti e dal profumo inebriante. Tuttavia un’ottima alternativa alla mattina è il dopo pranzo, quando si sente la necessità di addolcire il palato con qualcosa di dolce e sfizioso; in questo caso mangiare un cartoccio sarà la giusta ciliegina sulla torta

Cartocci al forno

Un’alternativa più dietetica del tipico cartoccio siciliano fritto è la versione dello stesso ma cotto al forno. L’impasto e il ripieno rimangono gli stessi, tuttavia è la modalità di cottura che cambia. Il cartoccio al forno non viene fritto garantendo un pasto meno pesante e calorico. Ma il siciliano doc ti risponderà sempre che il vero cartoccio è fritto!

Non abusare dei cartocci

Nonostante il cartoccio con il suo sapore unico ed il suo aspetto invitante costituisca una vera tentazione anche per i meno golosi, non ci si deve dimenticare che essendo molto zuccherato e tra l’altro spesso fritto costituisce un cibo del quale è opportuno non abusare. Non dimentichiamo infatti che l’assunzione eccessiva di zuccheri può causare gravi patologie quali ad esempio diabete, cancro, cardiopatie.

Per quanto riguarda la frittura, sebbene questa renda il cartoccio sicuramente più saporito di un comune dolce cotto al forno, tuttavia questi cibi tendono ad essere ricchi di calorie e grassi. Infatti l’abbondante olio che viene assorbito dall’impasto aumenta ovviamente il loro contenuto calorico e rende più gravoso il processo digestivo. Tra l’altro non bisogna trascurare che anche l’eccessivo consumo di frittura può far insorgere malattie quali il diabete di tipo 2, malattie cardiache e obesità.

Quindi se siete in Sicilia e volete cedere alla dolce tentazione di mangiare un buonissimo cartoccio dovete assolutamente farlo, facendo però attenzione a non abusarne mangiandone ogni giorno ma inserendolo sporadicamente nella vostra dieta come un dolce momento da godervi senza dover rischiare conseguenze negative.