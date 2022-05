Se siete amanti delle piante e state cercando quelle giuste da riporre sul vostro balcone, allora siete capitati nel posto giusto, vi elencheremo le migliori che vi aiuteranno ad abbellire il vostro terrazzo.

Ecco svelate le migliori piante da balcone, durature e rigogliose

Partiamo col geranio, amato e non poco durante la sua fioritura, dai vari colori, mantiene il verde intenso del suo fogliame in tutte quante le stagioni. Semplicissimo da coltivare e ben disposto alle nostre latitudini, ha bisogno solo di un’esposizione a piena luce e annaffiature giornaliere, preferibilmente dal basso.

Un consiglio di pratica è rimuovere non solo le foglie secche, ma anche i fiori ormai ammosciati. Questo spingerà la pianta ad accelerare la nuova fioritura.

Passiamo ad una pianta tipica del mediterraneo, il timo. La sua fioritura accade tra la fine della primavera e l’inizio dell’estate. I suoi minuti fiori bianchi sono molto belli alla vista e non ha bisogno di tante cure.

Continuiamo con la lavanda, altra sempreverde capace di donare splendide fioriture e con caratteristiche repellenti per le fastidiosissime zanzare. Rimane uno dei simboli del Mediterraneo, questa pianta ama il sole e pena i ristagni di acqua. Coltivarla in balcone è semplice e il risultato incredibile.

Il colore delle sue foglie, dal verde al grigio argenteo, è piacevole alla vista in tutte quante le stagioni. Il colore viola che contraddistingue la sua fioritura è un’esplosione di colore e profumo, ancor più aumentatase si ha lo spazio di piantarvi vicino delle rose.

Spostiamoci su una pianta quasi totemica per la civiltà del Mediterraneo, il rosmarino. Questo cresce come arbusto molto agevolmente, anche in balcone. Ha infatti bisogno di poche e semplici cure, che si riducono ulteriormente se si sceglie di piantarlo in un vaso più grande, che permette alle radici di ampliarsi in maniera migliore.

Infine parliamo dell’erica. Questa stupenda sempreverde ha una peculiarità: fiorisce in autunno e in inverno. Inserirla tra le sempreverdi del proprio balcone consente perciò di avere fiori anche nei periodi più freddi, quando altre piante non riescono a fiorire.

Essa è originaria del Sudafrica ma ormai da millenni perfettamente adattata al Mediterraneo, non richiede cure complicate. Va innaffiata poco e sempre, avendo cura di verificare che nei sottovasi non resti acqua in eccesso, e soprattutto posta in luogo fresco.