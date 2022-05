I rametti di rosa sono i più piantati dell’anno: ecco come fare

I rametti di rosa si possono piantare in vaso o in giardino così da ottenere una nuova e indipendente coltivazione di rose. Spesso infatti non ci pensiamo o forse non crediamo di essere capaci di realizzare un roseto da una pianta singola di rosa. Eppure non è così complicato e neanche troppo difficile.

Dai rametti di rosa o, utilizzando il nome tecnico, dalle talee si possono ottenere dei risultati insperati e se siamo fortunati anche dei nuovi esemplari che presentano delle sfumature del tutto particolari. Basterà tagliare il rametto più forte e vigoroso per ottenere una crescita sana e indirettamente ne guadagnerà anche la pianta madre che avrà maggiore spazio per far crescere nuovi rami.

Dove e come mettere a dimora i rametti di rosa

Alle rose così come ai suoi rametti servirà un posto soleggiato e un terreno umido. Questa è la base su cui poggiare la crescita della tua nuova pianta. Attenzione al sole: non deve essere troppo insistente ma garantire un buon riverbero. L’annaffiatura ideale per le rose è quella a goccia che garantisce un apporto costante di acqua e permette al terriccio di rimanere sempre umido.

L’acqua è maggiormente necessaria nel periodo di crescita e di sviluppo mentre può essere meno abbondante al termine della fioritura e nei periodi invernali, duranti i quali la rosa vive una sorta di letargo. Come per molte altre piante bisogna evitare i ristagni idrici perché possono provocare la proliferazione di parassiti e batteri.

Il terreno dovrà essere un misto di sabbia e perlite (la trovi dal fiorista) così da favorire il passaggio dell’acqua. Il terreno va poi rimestato così da assicurare una certa ariosità e concimato con una soluzione realizzata appositamente per le rose. Chiedi consiglio al fiorista su quale prodotto fare affidamento.

Come tagliare i rametti di rosa e piantarli

L’operazione di taglio va eseguita la mattina così i rametti di rosa saranno ben idratati. Bisognerà fare un taglio longitudinale di 45° dal basso verso l’alto con delle forbici o delle cesoie. Il taglio dovrà essere deciso così da non rovinare la pianta. Si dovrà tagliare il palco di foglie superiore e lasciare il resto del ramo alla pianta madre.

Ora dai rametti di rosa puoi tagliare le foglie in eccesso e tenere solo quelle nella parte superiore. Bagna la parte tagliata e immergi la talea in una soluzione di ormone radicante, favorirà la crescita alla nuova pianta e proteggerà la superficie lesionata. Non dovrai aspettare ma piantare subito i rametti di rosa.

Puoi piantare le rose in qualsiasi periodo dell’anno, basta che il terreno sia sempre ben idratato. Inserisci il rametto a una profondità di 10 centimetri lasciando almeno 30 centimetri da una pianta all’altra. Aiutati con un bastoncino per disporre in anticipo i buchi così non rovinerai le talee ed eviterai di perdere la polvere di ormone radicante.

Dovrai subito annaffiare per assicurare alle piante la giusta umidità. Dopo due settimane fa un controllo: prova a tirare leggermente il rametto per vedere se fa resistenza, se è così significa che stanno spuntando le radici.