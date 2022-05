Praticamente da sempre gli esseri umani provano a “far luce” sulla complessità della nostra mente che sotto molti punti di vista rappresenta un vero mistero, solo parzialmente districato e risolto. Il carattere e la personalità sono elementi che ci contraddistinguono. Anche la personalità più apparentemente semplice e “trasparente” nasconde delle complessità che neanche il diretto interessato può giustificare o spiegare, figurarsi chi è mediamente più complesso di altri. Lo zodiaco prova a mettere insieme i segni che con più regolarità sono decisamente complessi da decifrare.

I segni più complessi dello zodiaco, quali sono?

Acquario

A volte viene definito incoerente ma non è la descrizione che lo descrive al meglio. Complesso si addice meglio a questa personalità così particolare che rappresenta anche l’imprevedibilità. Non è semplicemente un emotivo, visto che anche chi lo conosce a sufficienza non è in grado di comprendere cosa abbia in mente.

Scorpione

Si fa continuamente domande anche se all’apparenza è molto tranquillo. Lo Scorpione è un segno che divide i giudizi ma solitamente chi lo conosce bene comprende che ciò che evidenzia la personalità in questione è solo la “punta dell’iceberg” del suo carattere. A tratti Scorpione rappresenta un vero e proprio enigma.

Gemelli

Probabilmente il più complesso dello zodiaco nel senso “classico” del termine, neanche lui saprebbe spiegare esattamente il corretto funzionamento del proprio cervello. Segue una sorta di logica del propri comportamento ma non è un caso che a volte sia considerato alla stregua del bipolare. Gemelli conosce molto bene questa peculiarità ma solitamente non riesce a gestirla o “spiegarla”.