Oroscopo domani Paolo Fox, 20 maggio 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo per domani di Paolo Fox, venerdì 20 2022. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo per domani di Paolo Fox, rivolte a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo domani Paolo Fox, 20 maggio: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Curioso di scoprire come sarà l’amore, il lavoro e la salute secondo le previsioni astrologiche del popolare astrologo di Rai2? Leggi il seguente oroscopo per domani, dedicato ai quattro segni centrali dello zodiaco!

Oroscopo domani: Leone

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani mattina potrai contare ancora su un cielo importante. Sfruttalo al massimo per programmare il fine settimana, perché dal pomeriggio in poi la Luna sarà in opposizione. Stai vivendo un momento magico in cui potrai fare grandi cose, se ti impegnerai, se ti metterai in gioco con coraggio.

Previsioni astrologiche domani Paolo Fox: Vergine

Domani mattina avrai ancora buone stelle a sostenerti. Approfittane, per cominciare a recuperare, anche a livello fisico. Tra fine aprile e inizio maggio sono diversi i nati in Vergine che si sono sentiti male, hanno dovuto fare qualche controllo, hanno vissuto momenti ostili, contrasti accesi. Per fortuna, adesso le cose cominciano ad andare meglio.

Previsioni domani Paolo Fox: Bilancia

Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani dovrai metterti nell’ottica di organizzare un incontro al più presto per riportare un po’ di serenità nella tua vita. Se nei prossimi giorni sceglierai di affrontare una situazione, forse legale, di andare contro una persona, dovrai avere chiaro in mente che i tempi saranno molto lunghi. Con Giove in opposizione risolvere i contrasti non sarà una passeggiata! Sii prudente in amore, perché questo nervosismo che provi da giorni alla lunga potrebbe pesare sulla relazione.

Oroscopo domani: Scorpione

domani dovresti cercare di mantenere la serenità, con gli altri, ma soprattutto con te stesso. Tu tendi a vivere con una continua sensazione che ti stia mancando qualcosa o che c’è qualcosa di cui parlare, da chiarire. Cerca di arrivare al weekend tranquillo, perché tra sabato e domenica potrebbe affiorare un po’ di agitazione in amore. Meglio chiarire eventuali perplessità adesso.