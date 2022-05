Come esistono i profili passionali e “focosi”, il contesto maschile non può essere completamente corredato da profili appassionati, ma anche da personalità che dimostrano i propri sentimenti e le proprie emozioni in modo meno appariscente quando non addirittura scostante. Le motivazioni sono imputabili ovviamente alle formazioni caratteriali anche se non tutti gli uomini “distaccati” sono uguali agli altri. Ecco perchè lo zodiaco può indicare in maniera piuttosto precisa chi effettivamente palesa questo “distacco” con maggior frequenza rispetto ad altri. Quali sono gli uomini più distaccati dello zodiaco?

Quali sono gli uomini più distaccati dello zodiaco? Ecco la risposta

Acquario

Difficile considerarli inaffidabili ma sono portati a “respingere” la quasi totalità dei rapporti umani, se questi iniziano a farsi troppo “appiccosi” per i loro gusti. In realtà anche le semplici manifestazioni di affetto li mettono profondamente a disagio. Pochissime persone possono scardinare questa forma di resistenza vera e propria.

Bilancia

Non può che rientrare in lista un profilo come il Bilancia che da sempre ha difficoltà a legarsi in maniera intrinseca con qualcuno. In generale il modo di intendere la vita è tutto così per Bilancia, ossia mai sbilanciato in un senso o nell’altro. Resta sulle sue quasi sempre.

Sagittario

L’uomo Sagittario è orgoglioso, amante della libertà e “aborra” le convenzioni sociali che non corrispondono ai loro gusti, e ciò manifesta una formazione caratteriale estremamente distaccata, quasi fredda. Il loro è più un disinteresse che altro, che li porta ad essere considerati a tratti “fuori dal comune” rispetto alla quasi totalità degli uomini.