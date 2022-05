La capacità di prendere decisioni con facilità e solitamente una sorta di “dote” non così comune ma che al contrario risulta appannaggio delle personalità più sicure e carismatiche, anche se prima o poi siamo tutti portati ad assumerci le nostre responsabilità in merito alle decisioni, piccole o grandi che esse siano. Dopo aver affrontato il mondo femminile, è il turno di analizzare quello degli uomini, spesso “portati” a prendere decisioni importanti ma non sempre capaci. Ecco perchè elencare i segni zodiacali più indecisi del contesto maschile può essere utile.

Quali sono gli uomini più indecisi? Lo dice lo zodiaco!

Ariete

Non si tira indietro in realtà, quando deve scegliere e metterlo in evidenza, ma è la paura di sbagliare a bloccarli sul nascere, ed ecco perchè anche se sono portati ad apparire come “forti e vigorosi” (lo sono davvero), la loro morale li fa apparire conservativi in fase decisionale.

Bilancia

Diverso il loro rapporto con le decisioni da prendere. Bilancia infatti non si fa problemi a valutare ogni situazione ma quando c’è da assumersi la responsabilità pur non tirandosi in dietro esita. Le motivazioni sono correlati al loro fare “diplomatico”, in quanto non intende scontentare nessuno.

Capricorno

Indeciso dal contesto: l’uomo Capricorno pensa tantissimo in merito a qualunque decisione, anche la più inutile e “leggera”. E’ un profilo che detesta apparire “in errore” e anche a costo di prendersi molto tempo. Paradossalmente è proprio questa indecisione a portarli verso l’errore diffuso. Solitamente quando è impulsivo o portato ad essero, le cose vanno meglio.