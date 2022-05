Essere “se stessi” rappresenta una sorta di dogma o comunque una forma di “regolamento” intrinseco per tantissime persone: solitamente a “parole” è un indubbio pregio che resta tale se applicato in contesti sociali, in quanto essere fin troppo autentici può essere vista come una forma di anomalia, di stranezza caratteriale sopratutto dai contesti sociali più conservatori. E’ indubbio che comunque quando conosciamo qualcuno tendiamo ad apprezzare la genuinità e l’autenticità di questa persona, se dimostra di esserlo. Secondo lo zodiaco, questo tratto è esclusivo appannaggio di alcuni segni in particolare. Ecco i più autentici dello zodiaco.

Quali sono i segni più autentici dello zodiaco? Ecco la risposta

Gemelli

E’ un pessimo bugiardo, per cui non può che rientrare in lista: Gemelli va “preso” così com’è, senza filtri e compromessi, e ciò come facilmente intuibile è sia una cosa positiva che negativa, dipende dai punti di vista. C’è da stare sicuri che qualsiasi emozione che prova è praticamente trasparente, per cui un Gemelli non proverà ad apparire ciò che non è.

Scorpione

Anche se fa strategia, lo Scorpione non può essere troppo diverso dalla propria natura di genuino, puro e semplice. Risulta essere leggermente più abile a mascherare la propria personalità ma una volta conosciuto non ci prova neanche più e capisce che la gente apprezza il lato genuino di lui/lei.

Pesci

Probabilmente i più autentici in assoluto. Se Gemelli ne è consapevole e prova a limitare un minimo questo tratto quando necessario, Pesci è semplicemente incapace a fare ciò. Personalità complessa, sfaccettata e molto sensibile, va assolutamente capita ed apprezzata perchè è realmente così come appare.